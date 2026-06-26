Mundial 2026 | Cuánto gana la Selección de Uruguay si pasa a los 16avos de final

Uruguay llega a la última fecha de la fase de grupos con la posibilidad de avanzar a los 16avos de final, ya sea como uno de los dos mejores equipos de su zona o como uno de los ocho mejores terceros del certamen.

En caso de conseguir el boleto a la primera ronda eliminatoria, la Celeste asegurará un premio de 12,5 millones de dólares, de acuerdo con la escala de premios establecida por la FIFA para el Mundial 2026 .

Ese monto corresponde exclusivamente a los equipos que alcanzan los 16avos de final. Si la selección dirigida por Marcelo Bielsa continúa avanzando en el torneo, la cifra seguirá aumentando:

Además, cada una de las 48 selecciones participantes recibió US$ 1,5 millones destinados a gastos de preparación y logística.

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Copa MUNDIAL FIFA 2026

La FIFA aprobó una distribución total de 727 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes, con una escala que incrementa las recompensas económicas a medida que los equipos avanzan de ronda.

¿Qué necesita Uruguay para avanzar?

Selección de Uruguay Reuters - Sam Navarro

El conjunto de Marcelo Bielsa enfrenta este viernes a España en un encuentro clave para definir su futuro en la Copa del Mundo.

La Celeste llega con dos empates en sus primeras presentaciones y mantiene posibilidades de clasificación. Una victoria le garantizará el pase a la siguiente ronda, mientras que un empate o incluso una derrota podrían alcanzar, dependiendo del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita y de la tabla de los mejores terceros, una de las novedades del formato de 48 selecciones implementado por la FIFA.