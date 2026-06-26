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Mundial 2026 | Cuánto gana la Selección de Uruguay si pasa a los 16avos de final

En caso de conseguir el boleto a la primera ronda eliminatoria, la Celeste asegurará un premio de más de 10 millones de dólares, de acuerdo con la escala de premios establecida por la FIFA.

26 de junio de 2026 9:38 hs
Selección de Uruguay (@Uruguay)

Selección de Uruguay (@Uruguay)

Uruguay llega a la última fecha de la fase de grupos con la posibilidad de avanzar a los 16avos de final, ya sea como uno de los dos mejores equipos de su zona o como uno de los ocho mejores terceros del certamen.

En caso de conseguir el boleto a la primera ronda eliminatoria, la Celeste asegurará un premio de 12,5 millones de dólares, de acuerdo con la escala de premios establecida por la FIFA para el Mundial 2026.

Copa MUNDIAL FIFA 2026

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Ese monto corresponde exclusivamente a los equipos que alcanzan los 16avos de final. Si la selección dirigida por Marcelo Bielsa continúa avanzando en el torneo, la cifra seguirá aumentando:

  • los clasificados a octavos de final recibirán US$ 16,5 millones;
  • los cuartofinalistas, US$ 20,5 millones;
  • el cuarto puesto obtendrá US$ 27 millones;
  • el tercero, US$ 29 millones;
  • el subcampeón, US$ 33 millones,
  • el campeón embolsará US$ 50 millones.

Además, cada una de las 48 selecciones participantes recibió US$ 1,5 millones destinados a gastos de preparación y logística.

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Copa MUNDIAL FIFA 2026

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La FIFA aprobó una distribución total de 727 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes, con una escala que incrementa las recompensas económicas a medida que los equipos avanzan de ronda.

¿Qué necesita Uruguay para avanzar?

Selección de Uruguay

Selección de Uruguay

El conjunto de Marcelo Bielsa enfrenta este viernes a España en un encuentro clave para definir su futuro en la Copa del Mundo.

La Celeste llega con dos empates en sus primeras presentaciones y mantiene posibilidades de clasificación. Una victoria le garantizará el pase a la siguiente ronda, mientras que un empate o incluso una derrota podrían alcanzar, dependiendo del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita y de la tabla de los mejores terceros, una de las novedades del formato de 48 selecciones implementado por la FIFA.

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