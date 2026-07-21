Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
nubes
Miércoles:
Mín  10°
Máx  11°

Siguenos en:

/ TECNOLOGÍA

WhatsApp deja de funcionar en estos modelos de celulares desde agosto de 2026

El cambio forma parte de las revisiones periódicas que realiza la plataforma para garantizar la compatibilidad con nuevas herramientas, reforzar la protección de los datos y mejorar el rendimiento de la aplicación.

21 de julio de 2026 15:55 hs
WhatsApp

WhatsApp

Miles de usuarios deberán verificar si sus teléfonos cumplen con los requisitos mínimos para seguir utilizando WhatsApp en agosto 2026. La aplicación de mensajería de Meta dejará de ofrecer soporte a una serie de dispositivos antiguos que ya no podrán ejecutar las versiones de sistema operativo necesarias para recibir las últimas actualizaciones de seguridad y funciones.

El cambio forma parte de las revisiones periódicas que realiza la plataforma para garantizar la compatibilidad con nuevas herramientas, reforzar la protección de los datos y mejorar el rendimiento de la aplicación.

Los equipos afectados dejarán de recibir actualizaciones y, en muchos casos, ya no podrán abrir WhatsApp ni enviar o recibir mensajes.

Más noticias

Por qué una nueva función de WhatsApp puede abrir la puerta a más fraudes y suplantaciones

"Siempre a favor de los mismos": el estado de WhatsApp del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, tras el partido Deportivo Maldonado vs Albion; ¿a qué se debió?

¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp desde agosto 2026?

Según los requisitos técnicos vigentes, WhatsApp solo será compatible con teléfonos que ejecuten Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores y iOS 15.1 o superior. Esto dejará fuera de soporte a numerosos modelos lanzados hace más de una década que ya no recibirán actualizaciones oficiales.

Entre los principales equipos afectados figuran:

Samsung

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy Note 2
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend Lite

Motorola

  • Moto G (primera generación)
  • Moto E (primera generación)

LG

  • Optimus G
  • Optimus L5
  • Optimus L7
  • Optimus F7
  • Lucid 2

Sony

  • Xperia Z
  • Xperia Z2

Huawei

  • Ascend Mate
  • Ascend G740

En el caso de Apple, dejará de ser compatibles los iPhone que no puedan actualizarse a iOS 15.1, como el iPhone 6 y otros modelos con versiones anteriores del sistema operativo, según el reporte de El Tiempo.

Meta revisa periódicamente qué dispositivos siguen siendo capaces de ejecutar WhatsApp con los estándares actuales de seguridad y rendimiento. Los celulares más antiguos dejan de recibir actualizaciones de sus fabricantes, lo que dificulta la incorporación de nuevas funciones y aumenta los riesgos de vulnerabilidades informáticas.

Por ese motivo, la empresa establece un requisito mínimo de sistema operativo y retira el soporte para aquellos equipos que ya no pueden cumplir con esas condiciones. La medida también permite optimizar el desarrollo de la aplicación y concentrar los recursos en dispositivos compatibles con las tecnologías más recientes.

Las más leídas

Tras ciberataque de consecuencias millonarias, BHU no tiene encargado de seguridad informática y espera por Servicio Civil

García aseguró que el gobierno basó su "relato" para rescindir contrato con Cardama en un informe de una consultora sancionada por EEUU

Conexión Ganadera: verificación de créditos confirmó un pasivo de US$ 387 millones y un activo de US$115 millones

En el Frente Amplio consideran un "error político" de Cancillería que se haya enviado al embajador en EEUU a la cumbre sobre "terrorismo de izquierda"

Temas

WhatsApp Ai studio

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos