WhatsApp deja de funcionar en estos modelos de celulares desde agosto de 2026

Miles de usuarios deberán verificar si sus teléfonos cumplen con los requisitos mínimos para seguir utilizando WhatsApp en agosto 2026. La aplicación de mensajería de Meta dejará de ofrecer soporte a una serie de dispositivos antiguos que ya no podrán ejecutar las versiones de sistema operativo necesarias para recibir las últimas actualizaciones de seguridad y funciones.

El cambio forma parte de las revisiones periódicas que realiza la plataforma para garantizar la compatibilidad con nuevas herramientas, reforzar la protección de los datos y mejorar el rendimiento de la aplicación.

Los equipos afectados dejarán de recibir actualizaciones y, en muchos casos, ya no podrán abrir WhatsApp ni enviar o recibir mensajes.

"Siempre a favor de los mismos": el estado de WhatsApp del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, tras el partido Deportivo Maldonado vs Albion; ¿a qué se debió?

Por qué una nueva función de WhatsApp puede abrir la puerta a más fraudes y suplantaciones

Según los requisitos técnicos vigentes, WhatsApp solo será compatible con teléfonos que ejecuten Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores y iOS 15.1 o superior . Esto dejará fuera de soporte a numerosos modelos lanzados hace más de una década que ya no recibirán actualizaciones oficiales.

Entre los principales equipos afectados figuran:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

LG

Optimus G

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F7

Lucid 2

Sony

Xperia Z

Xperia Z2

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

En el caso de Apple, dejará de ser compatibles los iPhone que no puedan actualizarse a iOS 15.1, como el iPhone 6 y otros modelos con versiones anteriores del sistema operativo, según el reporte de El Tiempo.

Meta revisa periódicamente qué dispositivos siguen siendo capaces de ejecutar WhatsApp con los estándares actuales de seguridad y rendimiento. Los celulares más antiguos dejan de recibir actualizaciones de sus fabricantes, lo que dificulta la incorporación de nuevas funciones y aumenta los riesgos de vulnerabilidades informáticas.

Por ese motivo, la empresa establece un requisito mínimo de sistema operativo y retira el soporte para aquellos equipos que ya no pueden cumplir con esas condiciones. La medida también permite optimizar el desarrollo de la aplicación y concentrar los recursos en dispositivos compatibles con las tecnologías más recientes.