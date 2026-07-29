Colonización aprobó crédito de US$ 14 millones para compra de tierras tras la quita de recursos en la Rendición de Cuentas

El directorio del Instituto Nacional de Colonización aprobó este miércoles –con el voto en contra del representante de la oposición– disponer de un préstamo de US$ 14 millones con el Banco República ( BROU ) para ser destinado a la compra de tierras en su presupuesto del año que viene, según confirmó a El Observador el presidente del organismo, Alejandro Henry .

El crédito será a pagar en diez años y está pensado para ser ejecutado a partir del 2027, ante la reasignación de recursos definida por el Poder Ejecutivo en el marco de la Rendición de Cuentas. El proyecto de ley que está a estudio de Diputados estableció una quita de US$ 10 millones anuales de Colonización a favor de las prioridades de la iniciativa.

El director en representación del Partido Colorado, Luca Manassi, votó en contra del crédito dado que “compromete” a esta administración y a la siguiente.

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Henry explicó que en 2026 ya no va a haber más compras de terrenos y que esta es parte de una estrategia de “adelantamiento” de recursos.

Por otro lado, Colonización tiene a estudio la posibilidad de retomar un fideicomiso que se enmarcaría en la iniciativa del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, para financiar proyectos a través del aporte de pequeños y medianos ahorristas.

Colonización y un llamado esperado: hicieron el anuncio De Izaguirre, Fratti y Henry. Foto: MGAP

Henry explicó que la resolución del directorio pasa ahora a estudio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que debe autorizar el crédito.

Dicho organismo había autorizado el año pasado a Colonización a invertir US$ 30 millones por año en la compra de tierras. Ese aval, resuelto al filo del plazo en julio del año pasado, ya había suscitado polémica en la interna del gobierno, dado que la OPP había planteado lineamientos más restrictivos para las instituciones bajo su contralor. El asunto terminó disolviéndose tras una llamada del vicepresidente del directorio, Milton Perdomo, a Alejandro Sánchez durante un cuarto intermedio.

Con ese dinero, Colonización compró el año pasado 4.404 hectáreas pertenecientes a la estancia María Dolores en Florida por US$ 32 millones y meses atrás adquirió un campo de 900 hectáreas en Paysandú por US$ 2,6 millones. En junio de este año, por otro lado, el instituto comunicó a República Afisa su interés de adquirir otras 160 hectáreas en Artigas.

La compra de tierras para colonos es un tema caro para el MPP y de hecho está prevista en los compromisos de gobierno de Yamandú Orsi con el fin de incorporar 25 mil hectáreas de campo a la cartera de Colonización para el cierre del período.