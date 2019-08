Llamado en UTU para docentes de Matemática no recibidos generó polémica

Cerca de 100 profesores de Matemática de UTU rechazan el llamado de docentes interinos no egresados para que puedan efectivizar el cargo a través de un concurso. Uno de los puntos que molesta al colectivo es la modificación de las bases, que incluye como prueba de oposición el dictado de una clase de 45 minutos, sin la realización de una prueba escrita para evaluar conocimientos.

En noviembre del año pasado, el Consejo de Educación Técnico Profesional abrió el llamado a docentes de Matemáticas que estén ejerciendo un cargo interino desde hace cinco años, para quedar efectivos, informó la Diaria en diciembre.

Los docentes presentaron un recurso para revocar el concurso, por entender que vulnera sus intereses, ya que al no existir un filtro por conocimiento, "no se asegura una educación de calidad a los educandos, sino que conlleva a una desvalorización de todo esfuerzo tendiente a la formación y capacitación" de los graduados. Los docentes consideran que en 45 minutos es "imposible" determinar el conocimiento acabado de la materia, según la carta de fundamentación a la que accedió El Observador.

Uno de los docentes, Carlos Molina, explicó en diálogo con El Observador que el 19 de agosto presentó el recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque el 26 de este mes venció el plazo de 60 días hábiles después de los 200 que tiene la ANEP para pronunciarse sobre el tema. Según consta en el expediente, hasta el 14 de agosto no se había reunido la Comisión Bipartita de Concursos de Áreas Prioritarias, encargada de analizar el recurso.

En diálogo con El Observador, el consejero de UTU Miguel Venturiello explicó que hay una gran cantidad de docentes interinos. La Comisión Bipartita se creó para estudiar las áreas con prioridades para incorporar, paulatinamente, a docentes de forma efectiva.

La ANEP tiene varias modalidades de contratar profesores. La primera es ser efectivos –subiendo de grado cada cuatro años– o interinos que se contratan anualmente. Esta contratación implica que docentes no egresados realicen una práctica en liceos o UTU para poder aprobar la carrera, y con el título pueden ser presupuestados. En este caso, el motivo por el cual se contratan docentes interinos es porque no alcanza la cantidad de profesores de Matemáticas para ser efectivos.

Además, este tipo de concursos ya se han realizado en otras áreas, como en Mecánica Automotriz y Electrónica. "Hay gente que tiene la formación del mundo de trabajo y pueden estar mejor preparados incluso, por lo que pueden concursar", expresó. Según el consejero, la polémica en este caso se produjo por ser la primera área de egresados del Instituto de Profesores Artigas (IPA), en la que se realiza este tipo de concursos.

El concurso cerró el 23 de noviembre pero no se efectivizaron docentes, ya que quedó en pausa por el recurso que se presentó.

Molina dijo que el concurso "desprestigia la formación docente" porque se compara "45 minutos para dar una clase con una carrera de cuatro años". En agosto de 2018, la Comisión emitió un comunicado en el que se destaca el avance que implica el dictado de una clase como prueba en un concurso.

La consejera del Codicen Elizabeth Ivaldi dijo a El Observador que conversó sobre el recurso con la directora general de la UTU, Nilsa Pérez, pero el asunto todavía no llegó a estudio del organismo. "Los recursos si son de revocación y jerárquicos, primero se tienen que dilucidar en el consejo al que se presenta y después se cita en el Codicen", sostuvo.

Los docentes de Matemática titulados entienden que el procedimiento para cambiar las bases no fue el adecuado, y afirman que no fueron consultados. Sin embargo, el consejero Venturiello dijo en su momento a la Diaria que el cambio es un acuerdo que se viene trabajando desde 2014 y que tiene "el total respaldo del gremio Afutu (Asociación de Funcionarios de UTU), del Consejo y de los inspectores de las áreas”. Además, afirmó que es “absolutamente suficiente" realizar esta prueba. "Son los inspectores los que toman la clase, son docentes que hace diez años están dando clase de forma ininterrumpida en la UTU, no es un docente que cae hoy a evaluar a otros”.

"Si bien es sabido que la normativa habilita a los docentes interinos no egresados a lograr la efectividad, está claro asimismo que no puede considerarse en plano de igualdad a un egresado y no egresado, máxime cuando se carece de la más mínima certeza en relación a si los no egresados tiene los conocimientos básicos de la materia a impartir", indica la carta.

El asunto se complejizó cuando en las actas fue convocado un docente no titulado en Matemáticas para integrar el tribunal encargado de evaluar a los concursantes, integrante de la Comisión Bipartita. "Los docentes lo votaron para que quedara como vocal aunque él no tiene título de profesor de matemática ni es efectivo. Tiene voz y voto en un tribunal del concurso que él mismo se podría haber presentado como concursante", explicó Molina.

Sin embargo, Venturiello dijo a la Diaria que esa persona renunció a su derecho a concursar cuando empezaron a trabajar el tema, para “no levantar suspicacias”.