Cuándo es el Día del Amigo 2026 en Uruguay y por qué se celebra en esa fecha

El Día del Amigo se celebrará en Uruguay el próximo lunes 20 de julio de 2026 , una fecha que comparte con países como Argentina, Brasil y Chile, pero que difiere del Día Internacional de la Amistad , establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mientras que la ONU conmemora el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad, en Uruguay y gran parte de la región la tradición mantiene la celebración del 20 de julio , una fecha cuyo origen está estrechamente ligado a uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX: la llegada del ser humano a la Luna .

El impulsor de esta celebración fue el psicólogo y odontólogo argentino Enrique Febbraro , quien quedó profundamente conmovido por el alunizaje de la misión Apolo 11 el 20 de julio de 1969 .

Para Febbraro, el hecho de que Neil Armstrong caminara sobre la superficie lunar representaba un logro de toda la humanidad y demostraba que las personas podían unirse más allá de sus diferencias políticas, religiosas o culturales.

Con esa idea, decidió impulsar la creación del Día del Amigo y envió miles de cartas a distintos países proponiendo celebrar la amistad cada 20 de julio. Gracias a los contactos que tenía como integrante del Rotary Club, la iniciativa logró una amplia difusión.

Según relató el propio Febbraro, recibió alrededor de 700 respuestas favorables desde diferentes partes del mundo, lo que terminó consolidando la celebración, que con los años se extendió por varios países de América del Sur.

Qué diferencia hay con el Día Internacional de la Amistad de la ONU

Aunque suelen confundirse, el Día del Amigo y el Día Internacional de la Amistad no son la misma celebración.

En 2011, la Asamblea General de la ONU declaró el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad, a partir de una propuesta promovida por la Unesco.

El organismo sostiene que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas puede favorecer la paz, el diálogo y la comprensión mutua, por lo que alienta a gobiernos y organizaciones a desarrollar actividades que fortalezcan esos valores.

La idea de Enrique Febbraro

Antes de su fallecimiento, en 2008, Febbraro explicó que la idea había nacido años antes, cuando trabajaba como locutor de radio y observó que existían numerosas efemérides patrióticas, pero ninguna dedicada a celebrar una virtud humana.

"Mi idea era festejar el Día del Amigo", recordó en una entrevista.

También definía a la amistad como "la virtud más sobresaliente", porque es un vínculo desinteresado que trasciende diferencias y permanece a lo largo del tiempo.