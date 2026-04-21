Más Barrio: con el inicio postergado por los pronósticos del clima, gobierno anuncia desembarco en Cerro Norte con un primer "casa por casa"

A menos de 24 horas de poner pie en la Base Aérea uruguaya tras un largo vuelo desde España, el presidente Yamandú Orsi convocó al Consejo de Ministros para bajar un anuncio importante para el gobierno. La cita en Torre Ejecutiva, que por primera vez en lo que va del período se fijó para un lunes, tenía entre sus finalidades que el gobierno hiciera público que al día siguiente entraría con el Plan Más Barrio a Cerro Norte . Pero los pronósticos del clima frustraron el timing y obligaron a postergar el inicio para el jueves.

El anuncio recayó en el ministro de Turismo, Pablo Menoni , quien fue el único vocero del encuentro en el marco del lanzamiento del Sistema Nacional de Turismo Social, que era otro de los 63 compromisos de gobierno de Orsi. El Más Barrio, liderado desde Presidencia por Alejandro Sánchez y coordinado con los ministros de Vivienda e Interior – Tamara Paseyro y Carlos Negro – era otra de esas prioridades pendientes, una iniciativa a la que la actual administración, al decir de “Pacha”, le tiene “mucha fe” para mostrar resultados en la vida de la gente más pobre.

El jueves ingresarán a Cerro Norte unos 160 funcionarios que irán “casa por casa” para avanzar en relevamientos de la zona que complementarán luego con datos del INE y de la intendencia. Buscarán una “llegada más social” que propicie las siguientes intervenciones, en lugar de ir al choque de entrada con un megaoperativo, explicaron fuentes del Poder Ejecutivo a El Observador.

El gobierno ha sido cuidadoso hasta ahora de hablar sobre cualquier detalle que implique profundizar en los planes de la Policía de desarticular a las bandas del barrio y de meterse en los llamados “palomares” de Cerro Norte para abrir calles, iluminar, colocar cámaras y embellecer un entorno de pasajes estrechos que hoy es propicio para el delito.

Con este primer despliegue se busca que no haya un “operativo aislado” sino “el inicio de una presencia sostenida del Estado”, según divulgó en un comunicado el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). “Tras el relevamiento, se iniciarán de forma inmediata acciones de mejoramiento barrial, arreglos de espacios públicos, alumbrado y otras mejoras que se irán ampliando en función de la información relevada”, agregó la cartera.

El grupo de 160 funcionarios estará integrado por técnicos del Ministerio de Desarrollo Social, de Vivienda, de la Intendencia de Montevideo y académicos de la Facultad de Ciencias Sociales. El relevamiento casa por casa irá acompañado de la policía comunitaria, de comisaría móvil y de apoyo sanitario.

En paralelo, la hoy diputada y exministra Cecilia Cairo fue llevando a cabo contactos con vecinos y referentes del barrio para detallar el abordaje. La dirigente del MPP había sido puesta al frente del Más Barrio ni bien asumió al frente de Vivienda, y semanas atrás grabó un video desde una de las calles de Cerro Norte que circuló entre varios vecinos. Cairo defendió allí “el riesgo” que tomará al gobierno al intentar brindar soluciones a la gente y sostuvo que es parte de “la revolución de las cosas simples”.

El programa implica un abordaje “interinstitucional” con las intendencias, OSE, UTE, el Mides, la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario. El presidente Orsi anunció a fines del año pasado que Cerro Norte sería el punto de partida y que continuará luego en el barrio Corfrisa de Las Piedras, en el San Antonio de Maldonado, en La Higuera de Durazno y en Santa Teresa de Rivera.

El plan está financiado por una línea de crédito de US$ 250 millones proporcionados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El crédito contempla que a lo largo del período se avance en 21 “zonas prioritarias” definidas entre los ministerios de Interior y de Vivienda.