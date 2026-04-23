Mirá el golazo de Diego Abreu para la victoria de los Xolos de Tijuana de su padre, que se ilusionan con llegar a los playoffs de la Liga MX

El uruguayo Diego Abreu anotó un golazo para ayudar a la victoria 3-1 de los Xolos de Tijuana, dirigidos por su padre Sebastián Loco Abreu , contra el Pachuca, que ilusiona al equipo con llegar a los playoffs de la Liga MX de México .

Tijuana abrió el marcador a los 34 minutos con un gol de Gilberto Mora , una de las mejores promesas mexicanas, que erró un penal pero metió el rebote para poner el 1-0.

Tres minutos después llegó el tanto de Abreu. Ramiro Árciga asistió al uruguayo, que eludió al golero en el ingreso al área, y luego apiló a otros dos defensores en el área chica para definir con el arco solo y decretar el 2-0.

Es el tercer gol de Abreu desde su llegada a los Xolos . Lleva 11 partidos jugados , dos como titular, con 363 minutos en cancha , con un promedio de 33 minutos por encuentro. La Liga MX lo anunció como el mejor jugador del partido contra el Pachuca.

Encendido: tras su doblete hace tres días, Brian Rodríguez metió un golazo para ayudar en la victoria del América contra el León por la Liga de México

México: Diego Abreu anotó su primer gol en el Tijuana de su padre, que perdió contra el Atlas

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Diego Abreu anotó en el triunfo ante su gente y vaya pieza de anotación que aventó para contribuir con su equipo y eso le valió ser el #TecateJugadorDelPartido. @CervezaTecate | #TecatePorTi #XOLPAC #ConMéxicoC26 #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/G80375tTPI — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 23, 2026

El delantero uruguayo fue sustituido a los 77 minutos por el venezolano Josef Martínez, que cinco minutos después puso el 3-0 de penal. Ya en los descuentos del partido Víctor Guzmán anotó el descuento.

Con esta victoria el equipo del Loco Abreu quedó en el noveno lugar de la Liga MX con 22 puntos, los mismos que tiene Tigres, ubicado en el octavo lugar y último clasificado de momento a los playoffs.

Falta solo una fecha para culminar la fase regular, y los Xolos quedaron en el medio de una pelea de cuatro equipos por dos cupos en los playoffs. Atlas está séptimo con 23 puntos, un punto por encima de Tigres, Tijuana y León, que ubican del octavo al décimo lugar.

En la última fecha los Xolos enfrentarán a las Chivas de Guadalajara, el puntero del campeonato, el próximo sábado 25 de abril a las 22:00.