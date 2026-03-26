Tras nacionalizarse, el uruguayo Gastón Olveira tendrá su debut en el arco de la selección de Paraguay en esta Fecha FIFA

El técnico de la selección de Paraguay , Gustavo Alfaro , confirmó que el golero uruguayo Gastón Olveira tendrá su debut oficial en la “albirroja” en uno de los dos amistoso que jugarán por la Fecha FIFA de marzo.

Los guaraníes se medirán ante Grecia este viernes en Atenas y contra Marruecos, el 31 de marzo en Francia.

Alfaro adelantó que el arquero uruguayo recientemente nacionalizado paraguayo Gastón Olveira será titular en uno de los dos duelos.

La selección de fútbol de Paraguay se medirá ante Grecia en un partido amistoso que servirá para que el entrenador Gustavo Alfaro despeje la duda de la titularidad del arco albirrojo, en disputa abierta tras la pérdida de ritmo de su último dueño, Roberto 'El Gatito' Fernández.

El golero uruguayo que fue citado por Paraguay y sueña con el Mundial 2026: tras ser nacionalizado, se confirmó su primera convocatoria en el equipo de Gustavo Alfaro

El golero uruguayo que se nacionalizó paraguayo y sueña con jugar el Mundial 2026

El naturalizado Gastón Olveira, figura del club local Olimpia y uruguayo de nacimiento, se perfila como el titular bajo los tres palos ante los helenos en su primer llamado a la selección albirroja.

Las atajadas de Olveira, el mejor guardameta del fútbol paraguayo en el último lustro, han sido claves para que el 'Rey de Copas' se mantenga invicto en la cima del torneo local tras doce fechas.

Gastón Olveira en la selección de Paraguay Gastón Olveira en la selección de Paraguay

Pero ahora la prueba será mayor, pues ante Grecia se enfrentará a atacantes de la talla de Vangelis Pavlidis, el espigado y eficaz delantero del Benfica, o los rápidos extremos Christos Tzolis y Giorgos Masouras.

Cuando Olveira esté disfrutando de su primera experiencia como arquero de Paraguay, desde el banco estarán atentos Fernández, del local Cerro Porteño, y el portero del San Lorenzo argentino, Orlando Gill, quien todo apunta será titular ante Marruecos en el siguiente juego de preparación de la albirroja, este 31 de marzo.

Paraguay ante Grecia

Alfaro consideró que Grecia, al que se enfrentarán este viernes en un partido amistoso, es un "buen rival" con vistas al estreno de sus dirigidos ante Estados Unidos en el Mundial de 2026.

Alfaro, consideró que Grecia, al que se enfrentarán este viernes en un partido amistoso, es un "buen rival" con vistas al estreno de sus dirigidos ante Estados Unidos en el Mundial de 2026.

Gastón Olveira en la selección de Paraguay Gastón Olveira en la selección de Paraguay junto a Roberto Fernández

"Es un equipo que juega muy bien. Lo elegimos porque tiene una gestación de juegos, una generación de juegos muy parecida a la que tiene Estados Unidos", indicó el timonel argentino en una rueda de prensa desde Atenas.

La albirroja, después de 16 años de ausencia, retornará el 12 de junio a una Copa del Mundo ante uno de los anfitriones junto a México y Canadá.

Alfaro destacó que Grecia, que no pudo clasificarse para el Mundial, combina la experiencia con una generación de jóvenes "muy buena", por lo que consideró que el compromiso de mañana será una "muy linda prueba" de preparación.

20250605 FBL - WC - 2026 - SAMERICA - QUALIFIERS - PAR - URU Paraguay's Argentine head coach Gustavo Alfaro looks on before the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Paraguay and Uruguay at the Defensores del Chaco stadium i Gustavo Alfaro Foto: Daniel Duarte / AFP

"Es un equipo -agregó- que tiene transiciones, verticalidad, buenas sociedades".

Asimismo, dijo que Grecia es una selección que "ha mutado su búsqueda", de ser un equipo "que se abroquelaba en sus posiciones defensivas" para convertirse en un plantel que busca la tenencia de la pelota como estrategia de juego.

Sobre el Mundial, el argentino, que ha dirigido 16 partidos de la Albirroja desde su llegada en agosto de 2024, señaló que Paraguay puede tener virtudes y "un montón de errores", pero resaltó que el equipo dará "todo" en esa cita.

"Sé que el grupo va a dar todo lo que tiene, va a dar la vida, va a ofrecer su corazón, va a ofrecer todo lo que tiene para tratar de defender este sueño que hoy es de un país entero", anticipó.

Con base en EFE