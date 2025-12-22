Inddhh estudia el caso de la bebé que fue adoptada y que tuvo que ser retirada de su nueva casa por fallos del Inau

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ( Inddhh ) está analizando el caso de Itzaé, la bebé que fue adoptada y que tras varios meses tuvo que ser retirada de su nueva casa por errores que cometidos por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) y la Justicia, tal como informó El Observador.

El caso ingresó a la institución mediante una denuncia y al momento está siendo "estudiado" , confirmaron fuentes del Inddhh a este medio.

Desde el centro remitieron además un oficio al INAU por el caso y se encuentran esperando su contestación.

"El análisis -de la respuesta- lo vamos a centrar sobre lo que tiene que ser el interés del niño. Esa va a ser la óptica y el principio que nos va a regir", explicó a El Observador Jimena Fernández, una de las directoras del Inddhh .

"Tenemos una cierta preocupación por los procesos de adopción. No es la primera denuncia que nos llega sobre el tema", apuntó.

Este fin de semana, El Observador publicó un artículo sobre la historia de Itzaé, una bebé que consiguió una madre adoptiva, pero que la perdió nueve meses después, tras que se conociera que tenía familia biológica.

La menor había sido entregada a su nueva familia con la habilitación del INAU, sin embargo, luego se conoció que este centro había cometido errores y omisiones administrativas en el proceso de adopción.

Producto de esto, y tras el interés del tío de hacerse con su custodia, la Justicia decidió que Itzaé debía volver con su familia biológica.

En una conversación reconstruida por El Observador -en la citada nota- que tuvo la madre adoptiva con el director de Adopciones del INAU, Darío Moreira, y la directora de seguimiento del Registro Único de Adoptantes (RUA), Olga Castro, estos admitieron que tienen casos de niños que entregan en adopción y de los que desconocen su historia.

Específicamente, ambos citaron la situación de otro niño del que no sabían si tenía familia biológica que pudiera hacerse cargo, como pasó en el caso de Itzaé.

"¡Realmente, de ese niño que vamos a integrar (a una familia del RUA), no sabemos nada!", le señaló Castro.

Por su parte, Moreira le dijo: "¡No tenemos ni idea! El niño se va a integrar porque es la orden de la jueza. Y recién ahora van a hacer el informe (sobre su historia)".