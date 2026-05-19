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Tras envío de 15 toneladas de leche en polvo, Cancillería analiza donar paneles solares a Cuba

La ayuda, en este caso, se prevé que sea donada mediante las agencias de Naciones Unidas que tienen competencia en estos temas

19 de mayo de 2026 13:57 hs
Paneles solares
Paneles solares

Luego de la donación "humanitaria" de 15 toneladas de leche en polvo rumbo a Cuba, la Cancillería de la República analiza donar paneles solares a la isla para que sean utilizados en escuelas, hospitales y hogares de ancianos.

La ayuda, en este caso, se prevé que sea donada mediante las agencias de Naciones Unidas que tienen competencia en estos temas, según informó la cartera en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

Días atrás se conoció públicamente que el gobierno uruguayo había enviado un buque de ayuda humanitaria con varias toneladas de leche en polvo.

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Este cargamento se canalizó a través de México en el marco de un acuerdo de cooperación entre ambos países.

Este hecho fue tema de conversación durante la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados del pasado miércoles, donde el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez le consultó al ministro si estaba al tanto de un informe de TV Azteca que documentó cómo productos donados por el gobierno de México —específicamente el denominado "Frijol del Bienestar"— terminaron en los estantes de tiendas que venden en dólares.

Sobre esto, el canciller Mario Lubetkin, según informó El Observador, sostuvo que la donación tiene un carácter "estrictamente humanitario" y aseguró que realizarán un "seguimiento" del destino de la ayuda humanitaria y aguardará una "rendición de cuentas" de las autoridades cubanas sobre la distribución de los productos.

El agradecimiento del presidente de Cuba

En las últimas horas el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente a los gobiernos de México y Uruguay por el envío de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria destinado a la isla, en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país caribeño.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Díaz-Canel sostuvo que el donativo llega en "días muy difíciles" para Cuba y vinculó la situación al "impacto directo y multidimensional del bloqueo de los Estados Unidos en la vida cotidiana" de la población.

"En nombre del pueblo cubano, expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el nuevo cargamento de ayuda solidaria proveniente de México y Uruguay", escribió el mandatario.

El mandatario cubano destacó además la "histórica solidaridad" entre los pueblos y afirmó que el gesto representa principios de "humanismo, cooperación e integración" en la región.

También agradeció especialmente a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, "por su liderazgo y firme compromiso", y reconoció al gobierno uruguayo por sumarse a la iniciativa.

"En tiempos difíciles, gestos como este nos recuerdan que Cuba no está sola y que la solidaridad trasciende cualquier frontera", concluyó.

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