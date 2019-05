Joselo López: "no se habló de los 600 mil trabajadores que ganan menos de $20 mil"

Para la corriente minoritaria de la central obrera, el discurso del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, confirmó su reclamo de los últimos días. Consideran que no hubo fuertes críticas al gobierno más allá de alguna mención particular y entienden que esa postura moderada se debe a que este año hay elecciones. “A mí no me sorprende” dijo Joselo López a El Observador sobre la oratoria de Pereira. “Estuvo en las líneas de lo que se podía esperar”, agregó Valeria Ripoll.

Para López, líder del sindicato de los funcionarios del Estado (COFE), su corriente dentro de la central obrera (En Lucha) presenta “diferencias sustanciales” con la visión que tiene la corriente mayoritaria (Articulación y Comunistas) y que representó Pereira con su discurso en el acto de este miércoles.

Aunque resaltó que le gustaron los primeros minutos del discurso donde se recordó a compañeros fallecidos y artistas populares vinculados con la izquierda como Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa y Eduardo Galeano, López enfatizó en lo que le faltó en la oratoria.

“Una omisión importante es que no se haya hablado del salario de los más de 600.000 trabajadores que ganan menos de $20.000 en nuestro país. Evidentemente para nosotros es un debe importante que debería haber estado en el discurso con mucha potencia”, dijo, “Si nos hubiera tocado hablar a nosotros lo hubiéramos planteado de otra manera”, agregó.

El sindicalista, que por primera vez no participó sentado en el estrado debido a que no se le permitió a su corriente expresar su voz en el acto, dijo que “no esperaba otra cosa en un año electoral” de un discurso encabezado por el presidente del PIT-CNT.

“Desde el 83' hasta ahora siempre se han expresado las diferentes tendencias del movimiento sindical. Ahora se cambió porque es un año electoral”, aseguró.

Consultado sobre el porqué de este año electoral particularmente, López dijo que se debe a que “da la sensación que esta elección va a ser mucho más ajustada que otras”.

“Lo que nos dijeron claramente los compañeros es que no hubiera fisuras en el discurso del PIT-CNT. Y bueno, hoy se vio que no había fisuras porque se oyó una sola campana”, remató una vez finalizado el acto.

Ripoll, por su parte, luego de haber dicho que no iba a concurrir al evento, terminó participando del acto tras conversar con sus compañeros de Adeom, el sindicato que representa.

Para la sindicalista, un discurso de ella “hubiera tenido una contundencia mayor y un mensaje más combativo del movimiento sindical hacia el gobierno que está hoy de turno, pero también hacia quien termine ganando las próximas elecciones”.

“Se mencionaron todos los temas pero creo que faltó contundencia en lo que tiene que ver el problema del empleo y sobre todo del salario. Pero bueno, estuvo en las líneas de lo que se podía esperar”, agregó.

En conversación con El Observador, Ripoll resaltó dos aspectos específicos del discurso de Pereira: uno que consideró como “bueno” y otro que le generó “preocupación”.

Lo que remarcó como positivo fue la parte de la oratoria de Pereira donde le habló a los ojos al intendente de Montevideo, César Di Candia, presente en el acto, y le dijo: "Si la Intendencia de Montevideo contrata a rompehuelgas, el PIT-CNT responderá con paros. Y esto Di Candia lo tiene que saber. Se lo digo acá, frente a frente".

“Estuvo bueno que (Pereira) generó una mayor contundencia en cuanto al mensaje hacia el intendente y la contratación de rompehuelgas. Lo que el PIT-CNT resolvió fue llamar a una mesa representativa, pero nos quedaremos con lo que dijo Fernando que de constatarse la contratación de rompehuelgas, el PIT-CNT va a parar. Para nosotros eso fue un mensaje importantísimo que no se vio reflejado en la votación de la mesa representativa -ni siquiera ellos lo votaron en realidad- pero bueno, si el que es el presidente dice que esa va a ser la reacción del PIT-CNT, así será”, comentó Ripoll.

Sin embargo, a la líder de Adeom le preocupó que Pereira dijera que “de aplicarse” medidas neoliberales en próximos gobiernos, el PIT-CNT va a responder, refiriéndose a cosas que podrían ocurrir en el futuro. “¡Ya son una realidad!”, respondió Ripoll enfáticamente. “Se aplican hace muchísimos años, basta ver los entes, los trabajadores del Estado, miren hacia nosotros (Adeom) que tenemos, en algunos casos, la misma cantidad de trabajadores municipales que privatizados”, continuó.

Entre el “¡Viva la libertad sindical!” y el “Viva el PIT-CNT”, al final del discurso, Pereira arengó “¡Qué viva la diversidad sindical!”.

Por estos días esa “diversidad” en el PIT-CNT –llámesele también fracturas o divisiones- se están notando más de la cuenta.

Y, aunque todavía hay unidad en el movimiento sindical a pesar de las diferencias, la tensión existe.

“Para preservar la unidad tenemos que tener también definiciones claras para que no sucedan cosas como las que sucedieron ahora”, sentenció López.