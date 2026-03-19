"Solicité agua y no me dieron": hombre que mató a su pareja en Artigas denunció acciones policiales durante su detención

El hombre de 54 años que asesinó a su pareja, Silvia Moreira, en Artigas fue sometido a una audiencia de control de detención, tras la cual la Justicia resolvió fijar la formalización de la investigación para este jueves a las 18:00.

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En esa instancia será imputado por homicidio especialmente agravado por haberse cometido delante de menores de edad y muy especialmente agravado por femicidio .

Según informó el medio local Clic Regional en base a declaraciones de la fiscal Silvia Ferreira, el indagado —que es primario y no tiene antecedentes penales— fue detenido a la hora 0:59 del miércoles, luego de presentarse en la Seccional Segunda y entregarse ante la Policía.

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Durante la audiencia se dispuso preservar su identidad y evitar la difusión de su imagen, conforme a su situación judicial.

De acuerdo a lo expuesto en la instancia judicial, la hija de 10 años de la víctima declaró que el hombre ingresó a la vivienda sobre la hora 0:10.

A su vez, vecinos indicaron haberlo visto salir corriendo del lugar con un rifle calibre 22 y cuchillos.

Reclamos del detenido durante la audiencia

En el desarrollo de la audiencia, el juez consultó al indagado sobre el trato recibido durante su detención, tal como establece la normativa vigente.

Ante esto, el hombre declaró: “Después que estaba allá adentro le solicité agua a cuatro policías y no me dieron, después de pasar las circunstancias y todo un morochito fue, abrió una canilla, agarró una botella del piso nomás y dijo ‘ta, tomá’”.

Consultado sobre si había sufrido apremios físicos, respondió que no, aunque señaló que fue revisado de forma brusca.

El indagado sostuvo que había sido detenido el día anterior, aunque se aclaró que la detención ocurrió el 18 de marzo, pasada la medianoche.

Finalmente, el juez resolvió que la detención fue legal en todas sus formas y dispuso la audiencia de formalización para este jueves.