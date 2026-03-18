"Queremos optimizar la gestión del campo y del transporte": Nexzur participará en la Expoactiva Nacional

La empresa de energía Nexzur participará una vez más en la Expoactiva Nacional, uno de los eventos más relevantes del sector agropecuario del país, con una propuesta centrada en acercar soluciones energéticas al campo y fortalecer el vínculo con productores y empresas del sector.

La Expoactiva Nacional, organizada por la Asociación Rural de Soriano, es actualmente la mayor muestra de agronegocios del Uruguay . Durante cuatro días reúne a más de 300 expositores y más de 750 marcas, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para la innovación, la tecnología y el intercambio entre actores del sector productivo.

Para Nexzur, que participa por tercer año consecutivo en la feria y transita su quinto año de operación en el país , la instancia representa una oportunidad estratégica para acercarse directamente al productor rural. “Es un espacio muy relevante porque nos permite llevar nuestra cultura de excelencia directamente al campo y, sobre todo, escuchar al productor para entender cuáles son sus necesidades” , explicó el gerente general de la empresa, Patricio Jiménez.

Según señaló, la presencia en la muestra no solo apunta a mostrar la capacidad de la compañía, sino también a generar instancias de diálogo que permitan identificar oportunidades de mejora en la operativa del sector. “La Expoactiva nos permite escuchar cuáles son los dolores del productor y ver de qué manera, desde nuestro negocio, podemos ayudar a resolverlos”, agregó.

Entre las soluciones que Nexzur presentará durante el evento se destaca Solución Flota, una herramienta diseñada para optimizar la gestión del combustible en flotas de transporte y maquinaria, con especial foco en la eficiencia de costos. “Cerca del 60% del gasto del transporte corresponde al combustible, por lo que optimizar su gestión genera beneficios directos para transportistas y productores”, afirmó Jiménez.

Además, la empresa exhibirá su línea de lubricantes Lubrax, considerada una de las más completas del mercado local, así como su marca de urea Neoglue, un insumo cada vez más demandado en el transporte moderno debido a la renovación tecnológica de las flotas.

Estas soluciones se complementan con la red de estaciones de servicio que la compañía opera en el país bajo el sello AXION energy. Actualmente cuenta con 102 estaciones y tiendas de conveniencia Spot! y AXION Shop distribuidas en todo el territorio.

De acuerdo con Jiménez, esta red cumple un rol clave en el abastecimiento y la cercanía con el sector productivo, especialmente en el interior. “Nuestro objetivo es acercar la energía a donde el cliente la necesita. El 100% de nuestras estaciones ofrece gasoil y cerca del 90% cuenta con Solución Flota disponible para productores y transportistas”, indicó.

Más allá del combustible, la empresa busca ampliar su concepto de energía incorporando servicios adicionales en sus estaciones, como tiendas de conveniencia, lavado de vehículos, cargadores eléctricos y espacios de descanso para los usuarios.

El negocio de Nexzur también se extiende a otras áreas estratégicas del sector energético, como el abastecimiento de combustibles para la aviación y el transporte marítimo. En el Aeropuerto Internacional de Carrasco, por ejemplo, la empresa abastece cerca del 50% del mercado de combustible aeronáutico, mientras que en el ámbito marítimo participa en el suministro a buques y cruceros que llegan al país.

A nivel regional, Nexzur forma parte de un grupo que opera más de 800 estaciones de servicio en Uruguay, Argentina y Paraguay, además de desarrollar actividades vinculadas a energías renovables, logística, agro y forestación.

En esa línea, la compañía también avanza en la incorporación de nuevas tecnologías energéticas, como la instalación de cargadores eléctricos y paneles solares en estaciones de servicio, en respuesta a la transformación del sector energético.

De cara a los próximos años, la empresa busca acompañar el crecimiento del agro y de la industria en Uruguay. “Queremos seguir aportando al desarrollo del país y estar disponibles para acompañar a los sectores productivos con tecnología, eficiencia y soluciones energéticas”, sostuvo Jiménez.

Durante la Expoactiva, el equipo completo de Nexzur estará presente en su stand para recibir a productores, transportistas y empresas interesadas en conocer sus soluciones. “Queremos ser un proveedor integral de energía para el sector y, sobre todo, escuchar al productor para seguir mejorando nuestra propuesta”, concluyó el ejecutivo.