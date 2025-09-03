Los shows de medio tiempo llegan al fútbol: los antecedentes del show de Drexler en el Estadio Centenario y la decisión de la FIFA para el Mundial 2026

¿Los encuentros deportivos pueden convertirse también en espectáculos musicales cuando los jugadores no están? La respuesta está saldada desde 1967, cuando se introdujo por primera vez un show musical en el medio tiempo del Super Bowl, el partido final del campeonato de la National Football League y el evento más convocante para fanáticos del deporte en los Estados Unidos.

Desde entonces el espectáculo, que se cronometra cuando los deportistas descansan, se ha convertido en uno de los momentos más esperados del mundo deportivo con nombres como Michael Jackson, Paul McCartney, Rolling Stones, Kendrik Lamar, Rihanna, Jennifer López, Shakira o Prince.

En los últimos años el fútbol ha empezado a imitar la costumbre. Desde los mundiales hasta los campeonatos regionales, la música en vivo hace tiempo que es parte de las celebraciones de los equipos y los hinchas del fútbol antes o después de los partidos determinantes.

Hace más de diez años la Conmebol incluyó los shows previos al partido final de la copa de clubes sudamericanos y desde entonces se han presentado en distintos estadios de Sudamérica artistas como J Balvin, Yandel, Feid, Fito Páez, Tini y Sebastián Yatra así como bandas del nivel de Los Palmeras o Yerba Brava.

Sin embargo, en la final de la Copa América 2024 hubo un cambio: el espectáculo se incluyó en el entre tiempo del partido entre las selecciones de Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.

La colombiana Shakira –una experta en la animación de eventos deportivos con varias copas del mundo, un Halftime Show de la NFL y uno de la NBA All-Star Game entre sus presentaciones– apareció en un escenario montado sobre un lateral del campo de juego y en menos de ocho minutos pasó por cuatro canciones de su repertorio.

En julio de este año Coldplay, J Balvin, Doja Cat y Tems se unieron para crear el primer show de entretiempo en la final del Mundial de Clubes FIFA, donde se enfrentaron Chelsea y Paris Saint Germain en un partido que terminó con tres goles de ventaja para el equipo inglés.

En este caso, el espectáculo se desarrolló en una de las tribunas del MetLife Stadium de Nueva York con una escenografía en dos niveles montada especialmente para los shows de los artistas.

Fútbol y música uruguaya: el Estadio Centenario como escenario de un show de medio tiempo

En Uruguay los músicos también han llegado al campo de juego. En el pasado diferentes artistas, desde Freddy "El Zurdo" Bessio hasta Luana y Vanessa Britos, han cantado el himno y otros tantos han hecho shows en la previa o en lo posterior a algún encuentro deportivo.

Cantantes de diversos géneros como Edu “Pitufo” Lombardo, Francis Andreu, Soledad Ramírez y Los Fatales han cantado en vivo desde el campo de juego y recientemente Joaquín Da Rosa cantó en la previa del partido de despedida de Luis Suárez. La Orquesta Filarmónica del Sodre también ha sido parte de los momentos previos al inicio del juego.

La carioca Anitta encabezó el show de apertura de la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario en 2021 cuando se midieron en Montevideo dos clubes brasileños, Palmeiras y Flamengo.

Sin embargo, es extraordinario que los artistas se presenten en medio del tiempo de juego.

Este martes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció un espectáculo de medio tiempo para el partido que enfrentará a Uruguay y Perú por las Eliminatorias. Jorge Drexler fue el elegido de encabezar el show junto a la Rueda de Candombe y la Selección Uruguaya Sinfónica (SUSI) bajo la dirección de Nacho Algorta.

“Durante el entretiempo, el campo de juego se transformará en un escenario de prestigio internacional para recibir a Jorge Drexler”, indicó la AUF en un comunicado en el que señaló que “el galardonado artista uruguayo ofrecerá un memorable show”.

No será la primera vez que Drexler cante en medio de la Rueda de Candombe, la iniciativa impulsada por Rolo Fernández y Caleb Amado con la guitarra de Alejandro Luzardo, el acordeón de Hernan Peyrou y la cuerda de Diego Paredes, Darío Terán y Claudio Martínez. Una multitud ya coreó sus canciones, y varias otras del repertorio nacional, en la rambla de Montevideo en febrero de este año.

Pero la selección de artistas se amplía en la previa del partido, que será musicalizada por la banda Cumbia Club; la banda uruguaya que es la encargada de fiestas multitudinarias con la participación de músicos invitados para hacer covers de clásicos de la cumbia así como canciones propias.

Juega la Celeste y @drexlerjorge será el encargado del show del entretiempo en este cierre de las Eliminatorias. Estará acompañado de La Rueda de Candombe, Nacho Algorta y la SUSI.



Si bien la AUF ha incorporado a diversos aristas en el desarrollo de diferentes partidos de fútbol, no es usual que el espectáculo se desarrolle en el entretiempo de encuentro. El antecedente en Uruguay se remonta a 2022, durante el partido de despedida de la Selección Uruguaya al Mundial de Qatar.

El 11 de junio de ese año los uruguayos enfrentaron a Panamá en un partido que terminó en una goleada de cinco contra cero y contó con un espectáculo en vivo de la murga Agarrate Catalina junto a la banda argentina Los Auténticos Decadentes.

En el entretiempo, el público disfrutó de las actuaciones de y .

Esa misma noche The La Planta fue la encargada de cerrar la despedida de Uruguay en el Estadio Centenario con Uruguayo hasta las venas ( Cumbia para la selección), la colaboración con Los Fatales que fue elegida como la canción oficial de los charrúas en el mundial de 2022.

Mundial 2026: la decisión de la FIFA sobre el show del mundial de fútbol

El formato de entretiempo llegará al evento más grande del fútbol internacional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció en marzo de este año que la próxima Copa Mundial de la FIFA –que será acogida por Estados Unidos, México y Canadá– tendrá, por primera vez en su historia, un show de medio tiempo.

"Puedo confirmar el primer espectáculo de medio tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA en Nueva York, Nueva Jersey. Este será un momento histórico para la Copa Mundial de la FIFA y un espectáculo digno del mayor evento deportivo del mundo", expresó a través de su perfil de Instagram.

Además, Infantino adelantó que la FIFA "tomará el control de Times Square durante el fin de semana final de la Copa Mundial 2026, tanto para el partido por el tercer lugar como para la final".