SELECCIÓN URUGUAYA

Jorge Drexler cantará en el partido Uruguay vs Perú de este jueves en el Estadio Centenario; mirá cómo serán los shows que tendrán sorpresas

La AUF hará “una celebración especial que unirá el deporte y la cultura nacional” en la que el público “disfrutará de una experiencia única que irá más allá de los 90 minutos de juego”

3 de septiembre 2025 - 7:45hs
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció que el músico Jorge Drexler se unirá a la grilla de espectáculos que habrá este jueves en el marco del partido Uruguay vs Perú en el Estadio Centenario (20:30 horas), el último encuentro que la celeste jugará de local en estas Eliminatorias y en el que buscará sellar su pasaje al Mundial 2026.

Por ese motivo, la AUF hará “una celebración especial que unirá el deporte y la cultura nacional” en la que el público “disfrutará de una experiencia única que irá más allá de los 90 minutos de juego”.

Cumbia Club abrirá los shows y habrá sorpresas

La grilla de espectáculos comenzará con la previa al partido, la que estará a cargo de Cumbia Club, “la banda que animará la previa con su ritmo contagiante, preparando el ambiente para una noche inolvidable que también contará con invitados sorpresa”, según la AUF.

Jorge Drexler en el entretiempo

En tanto, la AUF confirmó este martes la presencia de Jorge Drexler, el músico uruguayo reconocido internacionalmente.

“Durante el entretiempo, el campo de juego se transformará en un escenario de prestigio internacional para recibir a Jorge Drexler”, indicó la AUF, que señaló que “el galardonado artista uruguayo ofrecerá un memorable show”.

Drexler, que recientemente estuvo en la "casita" de Bad Bunny en Puerto Rico, estará acompañado por La Rueda de Candombe, Nacho Algorta y SUSI, “en una colaboración que promete ser histórica”.

“Esta iniciativa se enmarca en el firme compromiso de la AUF por apoyar y visibilizar la cultura y la música nacional, integrando a sus artistas en los eventos deportivos de mayor convocatoria del país”, señaló la asociación en la previa del partido, que continúa con su venta de entradas.

