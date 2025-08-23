Dólar
/ Cultura y Espectáculos / NO ME QUIERO IR DE AQUÍ

Jorge Drexler entró a la "casita" de Bad Bunny en Puerto Rico: ¿quiénes son los exclusivos invitados que han estado allí?

El cantante uruguayo Jorge Drexler se ha declarado "fan" de Bad Bunny y este viernes entró entre los invitados al escenario más exclusivo del la residencia en Puerto Rico

23 de agosto 2025 - 11:59hs
Jorge Drexler en la residencia de Bad Bunny

Jorge Drexler en la residencia de Bad Bunny

Ahora todos quieren entrar a la casa de Bad Bunny. No me quiero ir de aquí, la residencia de 30 noches que esta haciendo en el Coliseo de Puerto Rico, se ha convertido en el centro de un fenómeno de celebración de la cultura boricua y el evento donde se congregan figuras de la música y el espectáculo para bailar toda la noche.

La escenografía montada para los shows de la residencia en la que Benito Martínez en vivo Debí tirar más fotos, su último álbum de estudio en el que hizo un homenaje a su país, es imponente. Desde la recreación de una monte que se encuentra en el centro de la isla, hasta una casa que fue construida en la parte posterior del campo a semejanza de la que aparece en los videos que acompañaron el lanzamiento del disco. Una casa, a la que entran solo algunos.

Embed - BAD BUNNY - DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Short Film)

La "casita", como la empezaron a llamar, se ha convertido en el espacio más exclusivo del show: un segundo escenario en el que se arma una fiesta y donde han aparecido por sorpresa algunos de los grandes exponentes del reguetón para cantar algunos de los clásicos del género (y los que suenan ahora).

Y si bien algunos asistentes del público tienen la suerte de ser invitados a las fiestas que ahí se montan, otros son algunas de las grandes figuras de la música, el cine o el deporte.

Después de varias noches que fueron exclusivamente para residentes de Puerto Rico, el lugar abrió sus puertas también para visitantes y en el pórtico de la casa se han visto bailar a figuras como LeBron James, Mbappé, Penélope Cruz y Javier Bardem, Austin Butler, Mau y Ricky Montaner, Ricky Martin o Becky G. Y este desde este viernes, también a Jorge Drexler.

537637669_18521513191053108_6206839743993562785_n.

El artista uruguayo se ha declarado fanátíco del puertorriqueño en el pasado. En una entrevista con la agencia AFP en 2023, previo a la entrega de los Grammy, Drexler expresó: “Soy muy fan de Bad Bunny”.

“Me ha dado un poco de vergüenza ganarle en algunas categorías porque su disco lo hemos usado para celebrar, para bailar”, dijo entonces en referencia a la entrega de premios del Grammy Latino del año anterior, cuando se llevó seis premios, superando al puertorriqueño que se perfilaba como favorito con el mayor número de nominaciones.

Ante la pregunta de una eventual colaboración entonces respondió: “¡Me encantaría!”.

AQMzYxICRRUcjYa5d0TDVPCPyhCySsSmo_huXqB5Z8urP_GTzXbZnRcf1wpSj3q5wohcSeiHSL9Itb6815UsjKKDYQhe5XZx

Ahora, Jorge Drexler entró entre los invitados a la casa del cantante. En un video que compartió en sus redes sociales se lo ve bailando al ritmo de Café con ron, la canción en colaboración con Los Pleneros de la Cresta, detrás del boricua. "Se coló un personaje de lentes atrás bailando plena", escribió con humor el uruguayo y agradeció la invitación.

La misma noche que Drexler bailaba en el segundo escenario, también apareció por la puerta Ivy Queen, una de las voces referentes del reguetón, para cantar algunos de sus grandes éxitos como Yo quiero bailar o Primer aviso. Young Miko, Yandel, Residente, Tito El Bambino, Wisin o el DJ Tainy también entraron a la casa para armar la fiesta con sus propias canciones.

Otros cantantes han participado del show interpretando versiones de algunos temas del Debí tirar más fotos como Gilberto Santarosa hasta J Balvin, Pedro Capó, Farruko, iLe Cabra, Arcángel, Willy Rodríguez de Cultura Profética.

Jorge Drexler Bad Bunny Puerto Rico

