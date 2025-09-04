Nuevo edificio en Hospital Pasteur: costará US$ 60 millones por fuera del Presupuesto, estará destinado a cuidados moderados y CTI

El nuevo edificio en el Hospital Pasteur costará US$ 60 millones por fuera del Presupuesto y estará destinado a cuidados moderados, CTI y a otros servicios , según adelantó el gerente general de Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Federico Martiarena.

" Se mudarán todos los servicios asistenciales que hoy están en el edificio viejo, que incluyen la internación de cuidados moderados, la internación en CTI y los servicios de imagen ", explicó el gerente general en diálogo con Telemundo de Canal 12.

Martiarena, que además fue director de este hospital, agregó que no habrá más "salas comunitarias con 17 pacientes" , sino habitaciones para dos personas.

PRESUPUESTO Presidenta de Jutep dijo que presupuesto que se asignó al organismo "no es consistente con la idea del 'que gobierne la honestidad'" y Díaz le respondió

La obra, que se ubicará detrás de la actual emergencia, "se va a financiar con algún otro método" que está a estudio, pero "se planteó que pueda ser una financiación público-privada" . Actualmente en este predio hay un depósito y un estacionamiento, según el consignado medio.

"Es una obra muy importante, el Pasteur lo necesita y la asistencia de ASSE lo necesita", dijo Martiarena.

El centro tiene una "población referenciada de 250.000 personas" y se realizan en él 7.500 cirugías por año y más de 100.000 consultas en la puerta de emergencia. También se ampliará el número de camas de cuidados moderados, actualmente en 210, y de CTI, hasta el momento en 24.