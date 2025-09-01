Dólar
/ Nacional / ROCHA

Un motociclista de 27 años murió tras chocar de frente contra un auto en Ruta 9

El siniestro de tránsito con consecuencias fatales ocurrió a la altura del kilómetro 206, en el departamento de Rocha

1 de septiembre 2025 - 7:41hs
WhatsApp Image 2025-08-31 at 20.47.11 (1)

Un motociclista de 27 años murió este domingo tras chocar de frente contra un auto en Ruta 9, en el departamento de Rocha, informó Policía Caminera.

El siniestro de tránsito con consecuencias fatales ocurrió a la altura del kilómetro 206, donde un auto circulaba hacia el Oeste cuando, por causas a determinar, chocó de frente contra una moto que viajaba en dirección contraria.

WhatsApp Image 2025-08-31 at 20.47.11
El conductor del auto, un hombre de 25 años, resultó ileso y la espirometría a la que se lo sometió arrojó resultado negativo. El motociclista, en tanto, murió en el lugar a raíz de las lesiones sufridas.

La ruta permaneció totalmente cortada hasta hasta las 23 horas, cuando Caminera informó que quedó liberada.

Temas:

motociclista auto Ruta 9 Rocha

