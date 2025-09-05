Dólar
DELITO DE DIFAMACIÓN

La respuesta de Yessy López a la imputación de Esteban Queimada por calificarla de "negra excandombera": "Así vamos a terminar con este tipo de personas"

El comunicador había calificado a la vedette de “negra excandombera” e “ignorante de mierda” cuando conoció que sería candidata a diputada por el Frente Amplio

5 de septiembre 2025 - 16:09hs
Yessy-Lopez.jpg

La exvedette Yessy López consideró que fue oportuno el delito por los cual se imputó al comunicador Esteban Queimada, luego que le dijera “negra excandombera” e “ignorante de mierda” a la denunciante.

"De esta forma es como vamos a terminar con este tipo de personas que salen abiertamente a manifestarse a ofender y a denigrar", dijo López en rueda de prensa tras la formalización de Quiemada.

Este viernes el comunicador fue imputado por un delito de difamación en reiteración real debido a los insultos dirigidos a López.

En esta audiencia, la jueza Marcela Vargas dispuso que por seis meses el imputado fije domicilio y se presente cada 15 días en la seccional más cercana, mientras la Fiscalía sigue investigando.

"Fue una audiencia compleja", comentó la exvedette sobre la instancia judicial y agradeció a la organización Mundo Afro por el apoyo. "Para que estas cosas no sigan sucediendo hay que hacer esto", dijo en relación a denunciar, "hoy triunfamos, no solo yo, triunfamos todos".

"Creo que hay que parar para hacer una sociedad mejor", agregó la también comentarista del programa Pasión de Carnaval de VTV. Ahora la López evaluará junto a su abogado si también van por la vía civil.

En setiembre de 2024, Queimada hizo un editorial en su programa Bajo la lupa, luego de que la exvedette anunciara su candidatura a diputada por el Frente Amplio.

Además de criticar al sistema político, el comunicador apuntó contra López: "¿Cómo no voy a estar en oposición a que una negra excandombera y tatuadora vaya ahí? ¿A qué va a ir? Le vamos a pagar a una ignorante de mierda que en la propia campaña te dice que no sabe de política".

