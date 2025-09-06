Dólar
Luis Suárez sobre la clasificación de Uruguay al Mundial 2026: "Es lo que todos queríamos; estoy feliz"

El jugador de Inter Miami y dueño de Deportivo LSM, que juega en la Divisional D del fútbol uruguayo, habló tras la derrota 3-0 de su equipo; también se refirió a la clasificación de Uruguay al Mundial 2026 y de su participación en lo que se transformó en su quinta clasificación mundialista: "Estuve un par de minutos"

6 de septiembre 2025 - 14:50hs
Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D AUF 5
FOTO: AFP
Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D AUF 1
FOTO: EFE
Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D auf 2
FOTO: AFP
Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D AUF 3
FOTO: EFE
Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D AUF 4
FOTO: AFP
Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D AUF 6
FOTO: AFP
Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D AUF
FOTO: EFE
Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D Sofía Balbi
FOTO: AFP
Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM ante Rincón en la Divisional D
FOTO: EFE
Luis Suárez fue a ver a Deportivo LSM
FOTO: EFE

El goleador histórico de la selección uruguaya, Luis Suárez, vio este sábado al mediodía en vivo desde el palco de su Complejo Deportivo LS el partido que Deportivo LSM perdió 3-0 ante Rincón, por la segunda fecha de la Segunda División Amateur (divisional D) de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Luego del partido, en un minuto respondió escuetamente ocho preguntas mientras caminaba desde el palco hacia la salida.

Así fue el diálogo tras la derrota de su equipo.

¿Cómo viste el partido?

Bien, bien.

¿Estuvo disputado?

Sí, como son todos los partidos de la D.

¿Falta un poco más?

Recién estamos empezando y estamos contentos.

¿Pudiste hablar con el plantel?

Ayer los visité y estuvimos con ellos.

¿Qué les dijiste?

Nada. Les di la confianza, nada más, y les dije que era un proyecto que recién empieza y que se queden tranquilos que va a salir todo bien si se hacen las cosas bien.

¿Cómo viste la clasificación de Uruguay al Mundial?

Muy bien. Feliz por la clasificación, que era lo que todos los uruguayos queríamos.

¿Es tu quinta clasificación a un Mundial? Porque estuviste en el proceso.

Estuve un par de minutos. Es parte de toda esta generación que está haciendo un gran trabajo. Estoy feliz.

¿Hablaste con alguno de los futbolistas?

Con la mayoría.

Luego de esta respuesta se alejó de los periodistas que buscaban más testimonios, pero respetaron la decisión del actual jugador de Inter Miami de no responder más a los medios.

Temas:

selección uruguaya Luis Suárez

