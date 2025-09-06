El goleador histórico de la selección uruguaya, Luis Suárez, vio este sábado al mediodía en vivo desde el palco de su Complejo Deportivo LS el partido que Deportivo LSM perdió 3-0 ante Rincón, por la segunda fecha de la Segunda División Amateur (divisional D) de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Luis Suárez sobre la clasificación de Uruguay al Mundial 2026: "Es lo que todos queríamos; estoy feliz"
El jugador de Inter Miami y dueño de Deportivo LSM, que juega en la Divisional D del fútbol uruguayo, habló tras la derrota 3-0 de su equipo; también se refirió a la clasificación de Uruguay al Mundial 2026 y de su participación en lo que se transformó en su quinta clasificación mundialista: "Estuve un par de minutos"