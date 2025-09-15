Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / ATLETISMO

El codazo que le costó la descalificación al campeón olímpico de 1.500 m Cole Hocker en la semifinal del Mundial de atletismo Tokio 2025

El estadounidense Cole Hocker se dedicó al juego de codos para hacerse hueco y empujó hacia el interior de la pista al alemán Robert Farken

15 de septiembre 2025 - 13:07hs

Cole Hocker y sus movimientos con los codos por los que fue descalificado

El campeón olímpico de 1.500 metros, el estadounidense Cole Hocker, fue descalificado del Mundial de atletismo de Tokio 2025 por haber dado un codazo a un rival en la última recta de su semifinal de este lunes.

En el tramo final de la carrera, Hocker se dedicó al juego de codos para hacerse hueco y empujó hacia el interior de la pista al alemán Robert Farken, que pasó brevemente al césped colindante.

Después de un recurso, Hocker fue descalificado, mientras que Farken fue repescado para la final del miércoles.

Athletes including (L-R) Austria's athlete Raphael Pallitsch, Portugal's athlete Isaac Nader, Spain's athlete Adrian Ben, US' athlete Jonah Koech, Kenya's athlete Reynold Cheruiyot, US' athlete Cole Hocker and Netherlands' athlete Stefan Nillessen compete
Cole Hocker a la derecha

Cole Hocker a la derecha

Julia Paternain celebra el tercer puesto del Mundial de atletismo de Tokio 2025 en maratón, tras llegar a la meta
ATLETISMO

"Todavía me cuesta poner en palabras lo que siento": el primer posteo de la uruguaya Julia Paternain después de su histórica medalla de bronce en el Mundial de atletismo

Emiliano Lasa
ATLETISMO

Emiliano Lasa disputó su sexto Mundial de atletismo pero terminó en su clasificación más baja

La descalificación del vigente campeón olímpico, que logró el oro olímpico por sorpresa el año pasado, supone un nuevo sobresalto para esta prueba en Tokio 2025, después de que el noruego Jakob Ingebrigtsen quedara eliminado en las series el domingo.

Sin ellos, el campeón mundial británico Josh Kerr parece claro favorito para hacerse con el oro, aunque la final se presenta abierta a las sorpresas.

Uno de los participantes en la misma será el español Adrián Ben, segundo clasificado (3:36.78) en la segunda semifinal.

AFP

Temas:

Mundial de atletismo Tokio

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

¿Cuál es el vínculo de Julia Paternain con Nacional y cómo se dio su salida del atletismo de Gran Bretaña para pasar a correr por Uruguay?

El cruce de Juan Manuel Ramos y Emiliano Ancheta
FÚTBOL URUGUAYO

"Sos manya vos": el increíble comentario de un jugador de Plaza Colonia, ex Peñarol, a un futbolista de Nacional en el partido de este domingo en el Centenario

Maximiliano Gómez
TORNEO CLAUSURA

Plaza Colonia 1-2 Nacional por el Torneo Clausura: con doblete de un imponente Maxi Gómez, el tricolor ganó de atrás con la jeraraquía de su 9

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez
DIVISIONAL D

El comentario de Lionel Messi con respuesta de Luis Suárez que revolucionó las redes sociales de Deportivo LSM

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos