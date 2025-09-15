El codazo que le costó la descalificación al campeón olímpico de 1.500 m Cole Hocker en la semifinal del Mundial de atletismo Tokio 2025

Cole Hocker y sus movimientos con los codos por los que fue descalificado

El campeón olímpico de 1.500 metros, el estadounidense Cole Hocker , fue descalificado del Mundial de atletismo de Tokio 2025 por haber dado un codazo a un rival en la última recta de su semifinal de este lunes.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En el tramo final de la carrera, Hocker se dedicó al juego de codos para hacerse hueco y empujó hacia el interior de la pista al alemán Robert Farken, que pasó brevemente al césped colindante.

Después de un recurso, Hocker fue descalificado, mientras que Farken fue repescado para la final del miércoles.

ATLETISMO Emiliano Lasa disputó su sexto Mundial de atletismo pero terminó en su clasificación más baja

ATLETISMO "Todavía me cuesta poner en palabras lo que siento": el primer posteo de la uruguaya Julia Paternain después de su histórica medalla de bronce en el Mundial de atletismo

La descalificación del vigente campeón olímpico, que logró el oro olímpico por sorpresa el año pasado, supone un nuevo sobresalto para esta prueba en Tokio 2025, después de que el noruego Jakob Ingebrigtsen quedara eliminado en las series el domingo.

Sin ellos, el campeón mundial británico Josh Kerr parece claro favorito para hacerse con el oro, aunque la final se presenta abierta a las sorpresas.

Uno de los participantes en la misma será el español Adrián Ben, segundo clasificado (3:36.78) en la segunda semifinal.

AFP