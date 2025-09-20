Granos en Uruguay: chacra con colza en flor, próximo a Trinidad, un paisaje cada vez más presente en la primavera.

Los precios de los granos que produce Uruguay bajaron en los mercados internacionales esta semana, incluyendo al arroz que perdió la referencia de US$ 12 por bolsa en Brasil y a la colza , que se encuentra en el rango de valores más bajo en cinco meses.

En la Bolsa de Chicago la soja retrocedió 2% en una semana tensa, que tuvo componentes financieros clave, como el dólar en su cotización más baja en tres años frente a otras monedas y la primera reducción de tasas en Estados Unidos desde diciembre, de 4,25% a 4%.

Los mercados esperaban que emergieran novedades concretas sobre el futuro del comercio agrícola entre Estados Unidos y China tras la reunión del viernes entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

EMPRESAS Copagran explicó por qué decidió despedir a cerca del 20% de sus trabajadores

PODER LEGISLATIVO Encalado de suelos, de qué se trata y el cambio legislativo que encaminó el senador Sebastián Da Silva

Se cerró una nueva semana sin compras de soja de China en el mercado estadounidense, mientras avanza la trilla en los estados del sur con perspectivas de levantar una cosecha similar a la del año anterior, unos 116 millones de toneladas.

Los precios de los aceites aflojaron en sintonía con una reducción de los precios del petróleo el viernes que se sumó a la presión sobre las oleaginosas.

La soja disponible cerró en US$ 376,8 frente a US$ 384,4 por tonelada la semana anterior, y en la posición julio 2026, referencia para la próxima cosecha en Uruguay, la soja corrigió de US$ 405 a US$ 398 por tonelada.

En el mercado local, que prácticamente terminó de fijar precio a la soja de la cosecha récord 24/25 durante el pico de cotizaciones de US$ 375 a US$ 380 hace un par de semanas, las referencias para el grano de la próxima cosecha se ubican sobre US$ 365 la tonelada de soja.

WhatsApp Image 2025-09-20 at 17.32.34

Cultivos de invierno

Los cultivos de invierno implantados en Uruguay atravesaban un fin de semana con riesgo meteorológico por la posibilidad de granizo, vientos fuertes y tormentas con lluvias puntuales abundantes.

Para el productor Gabriel Carballal, “aquellas empresas que hicieron más brassicas –colza, carinata camelina– y que sembraron en fecha tienen ahí un punto a favor, porque van a cooperar en el balance” de resultados económicos por el precio diferencial que las oleaginosas de invierno conservan frente a las gramíneas.

La referencia de la tonelada de colza más reciente se ubicó en US$ 495 por tonelada.

WhatsApp Image 2025-09-20 at 11.34.47 (4)

“Los que hicieron mucho trigo y cebada, por cómo veo los cultivos, prometen un empate en el mejor de los casos”, anticipó Carballal, miembro de la junta directiva de Global Farmer Network.

Los rendimientos esperados para trigo y cebada estarían dentro de los promedios para los últimos cinco años: unos 4.300 kilos por hectárea para trigo y alrededor de 4.450 kg/ha en el caso de la cebada.

En Chicago la referencia de precios es el futuro diciembre de trigo que en la última semana bajó levemente y se sitúa sobre US$ 192 por tonelada, el nivel de precios más bajo en cinco años y cotizaciones en Uruguay sobre los US$ 190 a US$ 195.

En el sur de Brasil el arroz perdió la referencia de los US$ 12 por bolsa de 50 kilos del grano con cáscara que parecía haber establecido un piso de precios, los más bajos desde enero de 2022.

En la última semana retrocedió de a 10 centavos por día y el viernes cotizó a US$ 11,63 por bolsa.

WhatsApp Image 2025-09-20 at 11.34.47 (1)

Panorama complejo en el arroz

El panorama es complejo de cara a la siembra de arroz de la próxima cosecha, que ve márgenes cada vez más justos y reducirá el área también en función de la disponibilidad de agua en las represas.

En la zona este, la más necesitada de lluvias, se registró un promedio de 15 milímetros hasta la mañana del sábado, según Inumet.

Los arroceros deberán apuntar a obtener los mejores rendimientos posibles para poder empatar la cuenta en los casos de quienes pagan arriendo por la tierra y el agua.