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El insólito video de Progreso con un hincha con la bandera uruguaya afuera del estadio de la final del Mundial 2026 y la bronca de un parcial argentino

“El que tiene cuatro estrellas y su club es Campeón Uruguayo hace lo que quiere”, dice el posteo de Progreso

20 de julio de 2026 8:47 hs

El insólito video de Progreso tras la final del Mundial 2026

“¡Sos un asco!”, le gritó un hincha argentino a un parcial que tenía una bandera de Uruguay y una de Progreso en las afueras del Metlife Stadium de East Rutherford, donde este domingo se jugó la final del Mundial 2026 que España le ganó a Argentina.

Así se pudo ver en un video que subió a sus redes el club de La Teja este domingo luego del partido.

El insólito video de Progreso tras la final del Mundial 2026

El insólito video de Progreso tras la final del Mundial 2026

“El que tiene cuatro estrellas y su club es Campeón Uruguayo hace lo que quiere”, dice el posteo del club en X.

En las imágenes se ve como el hincha argentino le grita al uruguayo: “Sos un asco, encima alentás por otro país”, entre algunos epítetos.

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A lo que a lo lejos el hincha con las banderas le hace gestos con los brazos y parece gritarle “chau, chau”.

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