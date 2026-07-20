“¡Sos un asco!”, le gritó un hincha argentino a un parcial que tenía una bandera de Uruguay y una de Progreso en las afueras del Metlife Stadium de East Rutherford, donde este domingo se jugó la final del Mundial 2026 que España le ganó a Argentina.
El insólito video de Progreso con un hincha con la bandera uruguaya afuera del estadio de la final del Mundial 2026 y la bronca de un parcial argentino
“El que tiene cuatro estrellas y su club es Campeón Uruguayo hace lo que quiere”, dice el posteo de Progreso