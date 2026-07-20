El insólito video de Progreso con un hincha con la bandera uruguaya afuera del estadio de la final del Mundial 2026 y la bronca de un parcial argentino

El insólito video de Progreso tras la final del Mundial 2026

“¡Sos un asco!”, le gritó un hincha argentino a un parcial que tenía una bandera de Uruguay y una de Progreso en las afueras del Metlife Stadium de East Rutherford, donde este domingo se jugó la final del Mundial 2026 que España le ganó a Argentina.

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Así se pudo ver en un video que subió a sus redes el club de La Teja este domingo luego del partido.

El insólito video de Progreso tras la final del Mundial 2026 “El que tiene cuatro estrellas y su club es Campeón Uruguayo hace lo que quiere”, dice el posteo del club en X.

En las imágenes se ve como el hincha argentino le grita al uruguayo: “Sos un asco, encima alentás por otro país”, entre algunos epítetos.