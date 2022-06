Larriera y su citación al consejo directivo: "Se van a precisar muchas horas porque no es fácil entender de fútbol"

El entrenador de Peñarol, Mauricio Larriera, habló en Maldonado sobre el importante triunfo ante Deportivo Maldonado por la segunda fecha del Torneo Intermedio, sobre el cambio de sistema táctico, sobre la ausencia de Walter Gargano por su denuncia de abuso sexual por la que debió declarar entre semana ante la Justicia y también por el pedido que hizo la minoría del consejo directivo aurinegro el martes de la semana de citarlo para que dé explicaciones del mal momento deportivo del club que este domingo se cortó con un buen triunfo.

Sobre el triunfo, Larriera expresó: "Aliviado no, es una palabra que se usa mucho, pero a mí no me alivian estas cosas, lo que me va a aliviar es que llegue octubre o noviembre y ser campeón uruguayo. Y tampoco sería un alivio. Lo que me deja es ganar, hacer tres goles, cambiar la figura táctica, lograr ese envión anímico, sobre todo porque venimos trabajando bien, con mucha armonía y veníamos de dos partidos de local perdidos, algo que me duele y me provoca mucha frustración. Vinimos a un campo que es muy difícil, parece fácil, pero es muy difícil y contra un rival que lo hace difícil. Es una gran victoria, además contra un rival que en la Tabla Anual lo teníamos arriba".

"Estamos pecando de la falta de gol desde el año pasado que debimos cerrarlo antes el Campeonato. Y en ese semestre, después de la preparación, del último partido que fue el 28 de enero y veníamos haciendo goles, tanto en la Copa como en el Apertura y ahora, carecimos de gol, pero lo que más me preocupa y ocupa es que no generamos situaciones. Hoy fuimos bastante eficaces, y me deja contento que tanto Ruben (Bentancourt) como Nacho Laquintana hicieran goles. Es importante para seguir trabajando".

Sobre la situación del capitán Gargano a quien decidió dejar afuera del plantel este domingo, Larriera comentó: "Me sorprendió un poquito lo que pasaba y evidentemente involucraba a los futbolistas que en su vida personal no sé lo que hacen, no puedo estar arriba de ellos. Pero en su vida profesional tienen una tremenda nobleza. En definitiva, siendo un poco cruel, me pagan para tomar decisiones, esta decisión con el capitán del equipo la asumí totalmente, él estaba para jugar, pero entendí que era lo más adecuado por las circunstancias, por un montón de cosas y listo, se tomó esa decisión".

Peñarol cambió el sistema táctico contra Deportivo Maldonado y jugó con tres zagueros y dos carrileros. "Fue una línea de cinco y de tres, dependiendo del movimiento de los carrileros que por momentos lo hicieron muy bien. Ya lo hemos buscado en la Copa, buscamos explotar los espacios de otra manera y sobre todo optimizar los recursos humanos que tenemos, porque tenemos tres muy buenos centrales, y te agrego dos más, a (Agustín) Da Silveira y Matías González, y hay que buscar y mover las cosas. Por ahí nos salimos un poquito de la historia y tradición de Peñarol con la línea de 4, porque yo recuerdo la línea de tres en Peñarol con (Jorge) Fossati en el quinquenio, después no recuerdo pero ese equipo me acuerdo patente porque me gustaba mucho cómo jugaba".

Fossati volvió a dirigir a Peñarol en la temporada 2014-2015 y volvió a implementar ese sistema táctico. En 1996 ganó el tercer Uruguayo del último quinquenio aurinegro.

Peñarol perdió para jugar por la tercera fecha contra Liverpool a Edgar Elizalde por expulsión y a Hernán Menosse por quinta amarilla: "Tenemos marcadores centrales importantes, jugadores del club, veremos cómo lo solucionamos, si seguimos con la misma estructura o no. Tenemos que ser bastante más pragmáticos y ver si se puede volver a otro sistema o sustituirlos, pero tenemos toda la semana para trabajarlo y tomar decisiones".

En el consejo directivo del martes de la semana pasada, la minoría pidió citar al entrenador Larriera a explicar el mal momento del equipo. Nadie pidió su salida, pero sí pretenden saber de primera mano qué es lo que pasa con Peñarol. Consultado sobre eso en la conferencia de prensa, Larriera dio una contundente respuesta. "A mí no me llegó ninguna información. Si me llegara, el martes es un día medio especial, tengo mucha actividad no sé si voy a poder ir. Pero yo siempre estoy a disposición de todos lo que quieran y para hablar de lo que sea. Ojo, no acostumbro y no voy a caer en la soberbia, pero si tengo que ir a hablar de fútbol, pah, se van a precisar muchas horas porque no es fácil entender de fútbol. Esto no es fácil. No me han dicho nada. Pero si tengo que ir voy a ir, ¿cómo no voy a ir? Con gusto.