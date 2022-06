Justicia prohibió a Gargano, Viatri y Canobbio acercarse a las denunciantes de acoso

La jueza de Familia Especializada Lilián Elhorriburu prohibió que los jugadores de Peñarol Lucas Viatri, Walter Gargano y Agustín Canobbio se acerquen a menos de 500 metros de las denunciantes, indica el fallo al que accedió El Observador. Tampoco podrán comunicarse con ellas hasta el 30 de diciembre del 2022.

Las denunciantes, en tanto, fueron derivadas a la Comuna Mujer o a los equipos especializados en violencia doméstica de su centro de salud, de acuerdo a la disposición judicial.

En paralelo, la Justicia buscará determinar los daños físicos o psíquicos sufridos por las víctimas, por lo que ordenó este jueves la realización de pericias psicológicas a los futbolistas implicados y a las denunciantes. También evaluará la situación de peligro o riesgo y del entorno social, ante una eventual necesidad de tobilleras electrónicas.

Los tres jugadores aurinegros fueron denunciados por acoso, tras una fiesta privada que integrantes del club hicieron el 8 de marzo pasado en un salón de fiestas. La denuncia se conoció este martes, y Viatri y Gargano declararon en el juzgado 48 horas después. Fueron citados a declarar para la hora 13:30 de este jueves en el juzgado Especializado de Familia del barrio Aguada (Montevideo), adonde llegaron en un taxi y se mostraron con gorros y tapabocas para cubrir sus rostros.

Canobbio, en tanto, es jugador de Atlético Paranaense de Brasil, y se encuentra en el exterior por su carrera profesional. Sin embargo, el fallo lo incluye por ser uno de los tres denunciados.

Las filmaciones





Las denunciantes trabajaron esa noche como mozas y denunciaron acoso sexual. El fiscal Maximiliano Sosa investiga lo sucedido, y pidió los registros de las cámaras de seguridad del local, y las que están en la calle, que son públicas, añadieron fuentes de la fiscalía. Los hechos que la Justicia investiga son los de una fiesta fue organizada por integrantes del plantel y algunos integrantes del Club Atlético Peñarol; desde la dirigencia se dijo a El Observador este martes que no se trató de una actividad oficial. Cuando la Justicia determine qué sucedió, el club evaluará medidas si corresponden, añadieron.Las denunciantes trabajaron esa noche como mozas y. El fiscal Maximiliano Sosa investiga lo sucedido, y pidió los registros de las cámaras de seguridad del local, y las que están en la calle, que son públicas, añadieron fuentes de la fiscalía. Los dueños del local analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad (hay en todos los ambientes) y constataron daños materiales. El abogado de los propietarios dijo este miércoles que más allá de eso no se observa ninguna conducta irregular con las trabajadoras. "Si hubiéramos visto algo, hubiéramos sido nosotros quienes promoviéramos la denuncia", dijo Juan Pablo Decia a El Observador. La abogada de las denunciantes, Valentina Díaz, rebatió que los registros de las cámaras "arrancan a las 9 de la noche y terminan a las 4 de la mañana". Agregó, en diálogo con El Observador: "Si ellos ven de 9 a 11 obviamente no van a haber visto todo. Cada uno mira lo que le parece".

La cronología

La abogada de las mujeres, Valentina Díaz, dijo este martes a Subrayado (canal 10) y Telemundo (canal 12) que sus defendidas habían decidido hacer la denuncia en marzo (mismo mes en el que sucedieron los presuntos hechos), pero que por motivos de la agenda de la fiscalía, recién habían podido esta semana.

El director de Comunicaciones de la Fiscalía, Javier Benech, expresó este miércoles que Díaz había pedido la cita el 26 de abril y no en marzo como había dicho. No obstante, destacó que los tiempos deben ser los que necesite la víctima y no hay obligación de denunciar inmediatamente.

Juan Pablo Decia, el abogado de los propietarios del salón, contó que en su momento desde el personal solamente le transmitieron "una cierta incomodidad en relación a un episodio puntual".

El abogado contó que en la conversación que mantuvo con el personal del local, se les "transmitió el cariz que había adquirido la fiesta con el avance de la noche". "Pero no tuvimos ninguna denuncia explícita que dé cuenta de los hechos que hoy se están denunciando", añadió.