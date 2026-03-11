Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / PROPUESTA

Director de Capital Oriental y exejecutivo de Uruguay XXI dijo que propuesta de abrir empresas públicas es una "gran oportunidad"

Hoy no hay participación de accionistas que incidan en la designación de su directorio o en la remuneración dentro de las empresas públicas, explicó Miller

11 de marzo 2026 - 18:09hs
Jaime Miller lanzó Capital Oriental en octubre de 2021, junto con Jean Jacques Bragard y Agustina Bomio

Jaime Miller lanzó Capital Oriental en octubre de 2021, junto con Jean Jacques Bragard y Agustina Bomio

Ignacio Izquierdo

El director de Capital Oriental y exejecutivo de Uruguay XXI, Jaime Miller, calificó como una "buenísima noticia" la posibilidad de abrir el paquete accionario de empresas estatales a inversores privados y pequeños ahorristas.

La propuesta, que retomó recientemente el senador Alejandro Sánchez basándose en una idea original de José Mujica.

Miller fue consultado sobre este tema durante una entrevista con Informativo Sarandí. El experto primero explicó cuál es la diferencia entre una empresa "estatal" y una "pública".

Según afirmó, las empresas uruguayas son actualmente estatales porque el público no puede acceder a ellas. "El que sea pública una empresa implica que el público puede comprar una acción y también ser parte de la asamblea de accionistas, que es el órgano máximo de autoridad. Eso no sucede con nuestras empresas, porque no hay participación de accionistas que incidan en la designación de su directorio o en la remuneración", señaló.

El especialista sostuvo que el camino más viable no es modificar los estatutos de los entes autónomos, sino enfocarse en sus sociedades anónimas subsidiarias.

En ese sentido, puso como ejemplo a Ducsa (propiedad de Ancap), la cual estimó que tiene un valor de entre 500 y 600 millones de dólares. "Ducsa es una sociedad anónima que ya ha emitido obligaciones negociables. Es un camino más rápido de hacer participar al público que intentar modificar el estatuto de Ancap, que es algo mucho más ambicioso", afirmó Miller.

Además del beneficio financiero para los ahorristas, Miller destacó que la entrada de capitales privados obligaría a las empresas a elevar sus estándares de gobernanza. "La gobernanza es mucho más fuerte si hay interesados que son los dueños de la compañía exigiendo rendiciones de cuentas: por qué hiciste esta inversión, por qué tomaste esta deuda. Todo eso se discute en una asamblea", argumentó.

También subrayó que esta apertura permitiría al Estado obtener "plata fresca" para invertir en áreas críticas como infraestructura o planes sociales, sin necesidad de contraer deuda externa. "Vendemos las acciones de Ducsa, o el 80%, te quedás con la gestión, pero tenemos plata fresca para invertir en las cosas que el Estado tiene que invertir", concluyó.

Temas:

Uruguay XXI Empresas públicas

