Desmanes, consumo excesivo y presencia policial: cómo fue la fiesta de Peñarol en la que se denunció abuso sexual

"Atípica". Así definieron las dos mozas que denunciaron a Lucas Viatri y Walter Gargano cómo fue la fiesta del plantel de Peñarol a los dueños del local, según dijo el abogado de los propietarios, Juan Pablo Decia, a El Observador.

Luego del evento, que se realizó el 8 de marzo, las dos mujeres les contaron a los dueños que habían asistido muchas más de las 30 personas previstas y que "el consumo superó ampliamente lo que estaba inicialmente pactado y pagado".

Además, "hubo entre los propios concurrentes a la fiesta algún tipo de rencilla, hubo algún problemita que generó la intervención policial a través de la denuncia que hizo un vecino", señaló Decia. A raíz de todo eso, los propietarios analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad (hay en todos los ambientes) y pudieron constatar diferentes daños materiales que habían hecho al lugar: rompieron alguna silla y una mesa.

Pero más allá de eso, no constataron ninguna conducta irregular con las mozas. "Si hubiéramos visto algo, hubiéramos sido nosotros quienes promoviéramos la denuncia", dijo el abogado del local.

"Las cámaras arrancan a las 9 de la noche y terminan a las 4 de la mañana. Si ellos ven de 9 a 11 obviamente no van a haber visto todo. Cada uno mira lo que le parece", rebatió Valentina Díaz, abogada de las víctimas, en diálogo con El Observador.

Luego del evento, hubo un acuerdo económico con el plantel de Peñarol para que los resarcieran por los daños.

Decia aseguró que en la misma semana un "referente" del plantel pagó la deuda. Según supo El Observador a raíz de fuentes del ámbito futbolístico, los jugadores trataron el tema, hicieron una colecta y fue Gargano quien efectuó el pago. El abogado de los dueños afirmó que no hubo ningún contacto con la dirigencia del club.

Consultado sobre si habían presentado los videos de la cámara de seguridad en Fiscalía, Decia sostuvo que un funcionario policial las solicitó durante el interrogatorio. De todas formas, deberán revisar si aún los tienen, porque esas imágenes, cuando pasa determinada cantidad de tiempo, se eliminan automáticamente.

Tiempo atrás, Díaz les solicitó los videos de las cámaras, pero le fueron negados.

"Yo le dije que por una cuestión elemental no podía dárselas. Hay terceros y derechos que preservar de quienes fueron a la fiesta. Nosotros no podemos viralizar imágenes que son de manejo íntimo de quienes concurren. Pero obviamente nosotros les manifestamos que si fiscalía las pedía, nosotros íbamos a dar lugar a esa solicitud y las vamos a buscar", expresó el abogado.

Según la defensora de las víctimas, la negativa del local se debió a "varios motivos", que prefirió no especificar.

La cronología de cómo se decidió presentar la denuncia

La abogada Díaz dijo este martes a Subrayado y Telemundo que las mujeres habían decidido radicar la denuncia en el mes de marzo (mismo mes en el que presuntamente sucedieron los hechos), pero que por motivos de la agenda de Fiscalía recién habían podido hacerlo esta semana. El director de Comunicaciones de Fiscalía, Javier Benech, expresó este miércoles que Díaz había pedido la cita el 26 de abril y no en marzo como había dicho. De todas formas, destacó que los tiempos deben ser los que necesite la víctima y no hay obligación de denunciar inmediatamente.



La defensora dijo a El Observador que las mujeres la contactaron cuatro días después de ocurrido el hecho –y después de haber pasado el primer momento de shock–. Según su relato, allí ella les planteó las distintas posibilidades y formularon un primer bosquejo de la denuncia. Les informó sobre cómo sería un eventual proceso penal y allí ellas se decidieron a presentarla.



"La denuncia no se hace en dos días y menos a gente que convoca tanta gente. Estas personas de Peñarol no son comunes, como cualquiera de nosotros, si no que son personas totalmente famosas, por lo que hay que hacerlo con sumo cuidado. Por lo que la idea fue, que si bien ellas se decidieron en marzo, en marzo formulamos la denuncia y en abril se pidió la fecha. Esa es la realidad", valoró y agregó: "En abril nos dieron la fecha para junio, no sé el vocero de Fiscalía exactamente qué fue lo último que dijo. Lo que a mí me llegó (que dijo) es 'no, no demoran tres meses'. No, realmente no demoran tres meses, pero de abril a junio hay un trecho bastante largo. El hecho de que se haya dilatado en el tiempo no es por nosotros sino por un tema de agenda de Fiscalía".