Incertidumbre y autocrítica en el consejo directivo de Peñarol que citó a Larriera

La incertidumbre es la que reina en estos momentos en todo Peñarol por el pésimo rendimiento que sigue mostrando partido a partido y el domingo a la hora 17.30 se viene Deportivo Maldonado de visita, equipo que estuvo peleando hasta la última fecha el título del Torneo Apertura.

En Peñarol tienen claro que no pueden seguir dejando puntos por el camino porque este Intermedio tiene mucha importancia. No solo por ganarlo, sino, sobre todo, para no perder pie en la Tabla Anual.

Con el triunfo sobre Defensor Sporting del lunes a la noche, Nacional le sacó cinco puntos de ventaja al equipo de Mauricio Larriera en esa tabla que es fundamental en el año y que por ahora comanda Liverpool –flamante campeón del Apertura, pero que perdió en el debut de este nuevo certamen 1-0 en su visita a Wanderers–.

Diego Battiste

Como es costumbre, los directivos escucharon primero a Bengoechea

Existe preocupación de parte de la gran mayoría de los dirigentes aurinegros por este momento deportivo y en la tarde-noche de este martes se trató el tema junto con el director deportivo, Pablo Bengoechea, en el consejo directivo.

Tanto fue así, que a pedido de la minoría del consejo, se resolvió citar a Larriera para la próxima reunión de la semana que viene. Nadie pidió su salida como técnico, pero sí quieren escuchar su postura acerca del flojo rendimiento del equipo desde hace varios partidos.

Como es tradicional, Bengoechea es el primero en hablar y exponer qué es lo que marcha bien o mal en el equipo y los dirigentes lo escuchan atentamente.

Según expresó una fuente del club a Referí, existe un convencimiento de que no se hicieron las cosas bien en el período de pases anterior, y que se trajeron futbolistas quienes apenas se utilizaron y que, además, tampoco rindieron.

Si bien existe autocrítica de todas las partes, los puntos que ya se perdieron, no volverán.

Leonardo Carreño

Mauricio Larriera sigue sin encontrarle la vuelta al equipo

Incluso se pueden perder más e hipotecar desde ya este Campeonato Uruguayo, teniendo en cuenta que no es posible sumar jugadores nuevos a este plantel hasta el inicio del Torneo Clausura.

Otro de los temas que se trató en el consejo directivo mirasol fue el de la seguridad del club, la cual se vio muy diezmada con algunos hechos que se dieron últimamente, como los incidentes contra los hinchas de Colón, en el que seguidores de Peñarol cruzaron dos puertas (de la Tribuna Cataldi a la Damiani y de esta, a la Guelfi) en el partido en el que el equipo de Larriera se despidió de la Copa Libertadores y de la posibilidad de ser tercero y disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana, y también en la final de básquetbol ante Biguá el lunes a la noche cuando desde la tribuna, arrojaron una botella de vidrio a la cancha.

Milesi en Los Aromos

La flamante incorporación de Peñarol, el volante Nicolás Milesi, quien firmó contrato por un año y medio con los carboneros, concurrió este martes por primera vez a Los Aromos y entrenó con el resto de sus compañeros.

Como se informó, pese a haber firmado, no podrá jugar en todo el Intermedio y deberá esperar al comienzo del Torneo Clausura para poder debutar con la casaca mirasol.

@OficialCAP

Nicolás Milesi comenzó a entrenar en Los Aromos

Por otra parte, cabe recordar que Lucas Viatri tiene un desgarro en el bíceps femoral y no podrá jugar en gran parte de este campeonato.

Larriera seguramente volverá a meter mano en un equipo que sigue sin responder dentro de la cancha y, además, porque sabe que ante Deportivo Maldonado se puede jugar más que la victoria o la derrota, ya que si pierde, el respaldo que por ahora tiene, comenzará a menguar muchísimo.