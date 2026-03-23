Grupo brasileño que opera la marca Fasano entra en la puja por la compra de Enjoy Punta del Este

La puja por quedarse con uno de los establecimientos referentes en hospitalidad y entretenimiento en la región suma un nuevo capítulo, ahora con otro jugador que se posiciona a la cabeza. Si bien a lo largo de los últimos dos años hubo al menos cuatro interesados en el icónico hotel y casino de Punta del Este , los últimos nombres que resonaban con fuerza eran los del empresario italiano Giuseppe Cipriani , quien habría hecho una oferta de US$ 160 millones y el empresario uruguayo Edgardo Novick , compitiendo con un ticket algo menor que la presentada por Cipriani.

Sin embargo, según informó el periodista esteño Marcelo Gallardo y confirmó Café y Negocios, el grupo brasileño JHSF se suma a la disputa por adquirir el paquete accionario de Baluma S.A., que comprende el hotel y casino de Enjoy Punta del Este, propiedad del fondo chileno Moneda Patria Investment.

Con origen en Brasil, el grupo JHSF opera en Estados Unidos, Uruguay, Reino Unido, Italia y Portugal a través del Grupo Fasano, adquirido por JHSF en 2007.

El 82% de las empresas regionales consideran que el ESG es clave para su negocio, según estudio

Novick y Cipriani a la cabeza: los interesados en comprar Enjoy Punta del Este

Ambas compañías habrían acordado la realización de proceso de due diligence que deberá completarse en un plazo máximo de 60 día s. Una vez finalizado ese período, JHSF deberá definir si avanza o no con la compra de las acciones.

Ante estos movimientos, fuentes cercanas a la negociación afirmaron que la oferta de Cipriani se dio de baja.

En este escenario, el grupo detrás de Fasano se perfila como el principal candidato a quedarse con el activo con una oferta superior a la de Novick, según pudo saber Café y Negocios. No obstante, si tras el proceso de due diligence JHSF no concreta la adquisición, volvería a cobrar protagonismo la propuesta del empresario uruguayo que se mantiene en carrera.

Las otras apuestas de JHSF en Uruguay: un hotel de lujo y el anuncio de un nuevo desarrollo

dsc9108_fasano_laspiedras_danielpinheiro-scaled-1 (1)

El grupo JHSF es propietario del complejo de lujo Fasano Las Piedras, ubicado en el balneario uruguayo Punta del Este, un establecimiento de cinco estrellas que representó en 2010 la primera expansión internacional del grupo brasilero.

Diseñado por el arquitecto Isay Weinfeld, el hotel combina bungalows independientes con amenities de alto estándar: un spa de diseño, un restaurante, un centro ecuestre, campo de golf, pista de polo, y playa privada.

Además, en agosto de 2025 la Intendencia de Maldonado aprobó el permiso de construcción de un nuevo hotel de lujo de la firma, con una categoría cuatro estrellas o superior.

El desarrollo está proyectado en La Barra y tendría 2587,24m², lobby, estar, bar, área de desayuno, solarium, piscina, spa, gimnasio y 19 habitaciones en un predio de 3107,86m².