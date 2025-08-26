Dólar
El "Messi inglés" Max Dowman, quien debutó con 15 años en Arsenal y que comparan con el crack argentino: "Tiene ese talento que no se puede enseñar"

Medios en Inglaterra comparan a Max Dowman, jugador de 15 años que debutó el pasado fin de semana en el Arsenal, con Messi

26 de agosto 2025 - 9:40hs
EFE

Theo Walcott, exdelantero del Arsenal y de la selección inglesa, alabó al joven de 15 años Max Dowman, que debutó este fin de semana con los 'Gunners' y dijo que es como Lionel Messi.

Dowman, nacido el 31 de diciembre de 2009, entrena con el primer equipo del Arsenal desde principios de año, pero debido a las restricciones de la Premier League no podía debutar hasta esta temporada. En el caso de la Champions, no podrá jugar hasta que cumpla los 16 años el próximo 31 de diciembre.

El atacante jugó sus primeros minutos en Premier este sábado en la victoria por 5-0 contra el Leeds United, forzando el penalti del quinto tanto que transformó Viktor Gyökeres.

"Es bueno conduciendo la pelota, es rápido con el balón. Es como Messi. Me acuerdo de cuando jugaba contra Messi y cuando no tenía la pelota no era tan rápido, pero cuando la tenía, pasaba por encima de la gente con facilidad. Dowman tiene eso, tiene esa capacidad para acelerar de la nada", dijo Walcott en la cadena británica BBC.

El estado físico de Lionel Messi y su baja en el partido de Inter Miami vs Tigres, a dos semanas del encuentro de la selección argentina

Los jugadores de Academia FC
DIVISIONAL D

Academia FC, el equipo que quiere sorprender a Luis Suárez y Lionel Messi en su debut en la D; conocé las historias de sus futbolistas, trabajadores y estudiantes

"Tiene ese talento que no se puede enseñar, porque juega con esa libertad. Hablamos mucho de lo aburrido que se ha vuelto a veces el fútbol, pues él no es de esos futbolistas aburridos de ver. Es muy refrescante", indicó el exdelantero, que también fue un talento precoz, el jugador más joven en debutar con la selección inglesa, con 17 años y 75 días, el 30 de mayo de 2006.

El debut de Dowman, a los 15 años y 234 días le convirtió en el segundo jugador más joven en la historia del Arsenal en debutar después de Ethan Nwaneri (15 años y 181 días).

Messi Arsenal Premier League

