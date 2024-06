Martín Álvarez, de Peñarol a ser encargado del césped del estadio de Phoenix en la Copa América

En ese escenario jugarán por el grupo D Colombia vs Costa Rica, el viernes 28 de junio, México vs Ecuador el lunes 2º de julio, por el grupo B, y un partido de cuartos de final, el que enfrente al primero del grupo D, donde juega Brasil, con el segundo del grupo C, donde está Uruguay. Dicho encuentro está programado para el sábado 6 de julio.