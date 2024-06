Leonardo Fernández mostró su felicidad por renovar con Peñarol y se emocionó hasta las lágrimas por la presencia de su papá

Ruglio tomó la palabra y explicó la importancia de la renovación. "No es una renovación más para Peñarol ", comenzó diciendo, respecto a Leonardo Fernández . "Venía lleno de ilusiones y ese esfuerzo que hizo Leo en pedir volver al club y que podía ser el lugar para ser feliz en el fútbol, venía acompañado de renuncias económicas de su parte. Nos dio mucho, ilusionó muchísimo a la gente, generó mucho en sus compañeros que nos pidieron en estos días que hiciéramos lo posible porque renovara y eso no es común en el fútbol", agregó.

Leonardo Fernández renovó con los aurinegros hasta el 31 de diciembre.

Lo que dijo Leonardo Fernández y la emoción porque lo acompañó su padre

Leonardo Fernández habló poco porque dijo "esto no es lo mío". No obstante, en pocas palabras y gestos, demostró lo que siente en estos momentos.

"La felicidad que tengo es increíble, después de unas semanas de ansiedad y de nervios. Las personas que me rodean me dan mucha felicidad. Estoy super convencido de la decisión de seguir acá y agradecido al esfuerzo que están haciendo. Mi viejo me está acompañando (se emocionó y tardó algunos segundos para seguir hablando). Quería que estuviera acá conmigo, porque sé que él lo vive igual que yo. También está mi hijo, entonces estoy disfrutando de una manera increíble porque siempre lo soñamos y lo anhelamos", dijo Leonardo Fernández.

leonardo fernandez.jpg El abrazo de Leonardo Fernández con Edgardo Novick, secretario de Peñarol, por su renovación con los aurinegros; el dirigente tuvo mucho que ver con su llegada y también trabajó en el nuevo vínculo FOTO: Leonardo Carreño

Edgardo Novick indicó: "Te entiendo Leo porque uno se emociona con su padre. Seguro recordás cuando él te llevaba a ver a Peñarol. Cuando te llevé con él, con Cecilio (su papá), eras un hincha más. 'Sueño con estar en Peñarol, sueño con hacer un gol acá', me dijo aquella noche. Ahí llamé a Jorgito (Chijane), que es mi amigo y me decía que era imposible. Pero un tiempo después, Jorgito me llamó y me dijo: 'Leo puede y quiere ir a Peñarol'.

"No tengo duda en decir que es el salario más caro en la historia de Peñarol y es algo que Leo se merece. La hinchada de Peñarol nos pedía a gritos que hiciéramos este esfuerzo para la renovación de Peñarol", agregó el secretario general.

leonardo fernandez.jpg Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, le entregó a Leonardo Fernández una réplica del Estadio Campeón del Siglo en la renovación de su contrato con el club FOTO: Leonardo Carreño

Ambos, padre e hijo, se llevaron una réplica del Estadio Campeón del Siglo "porque para nosotros es una fecha muy importante", dijo Ruglio.