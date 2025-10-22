Los tres ediles de Cabildo Abierto en Artigas dejan el partido por enfrentamientos con Manini y se suman al sector de Ojeda

Los tres ediles de Artigas que fueron electos por el lema Cabildo Abierto en las elecciones de mayo dejarán el partido y se sumarán a la bancada colorada en la Junta Departamental.

Según informó a El Observador el edil y líder del sector Razón y Evolución, Wilfredo Correa, la decisión se toma tras las constantes diferencias con el líder del partido, Guido Manini Ríos.

Ahora, Correa, la edila Marisa Correa (hermana de Wilfredo) y el edil Roberto Rodríguez Sant'Anna pasarán a integrar el sector Unir para Crecer del Partido Colorado, que lidera el senador Andrés Ojeda.

El sector de Correa había obtenido las tres bancas de Cabildo Abierto en la Junta, que lo habían ubicado como el tercer partido en un departamento dominado por el Partido Nacional (17 representantes) y con la oposición del Frente Amplio (nueve ediles). Los colorados contaban, hasta el momento, con dos bancas.

Correa, que también fue candidato a intendente, narró que su agrupación "no cayó bien" en la cúpula e Cabildo desde su inicio, hace tres años. "Pareciera que veníamos a dividir al partido a nivel departamental y yo le dije a Manini, en las cuatro conversaciones que tuvimos en todo el periodo, que habíamos abierto el sector para que el partido creciera, para ser una opción más. Nunca se entendió, parecía que veníamos a desplazar", dijo. Artigas es el departamento de origen de la esposa de Manini Ríos, la exministra y exsenadora Irene Moreira.

Entre otros cuestionamientos, Correa mencionó la ausencia de Manini Ríos en la presentación del Espacio de los Pueblos Libres en 2023, el sector liderado por Eduardo Radaelli que tenía varios subsectores dentro, como Razón y Evolución. El Espacio de los Pueblos Libres también dejó Cabildo Abierto en mayo de este año.

Según contó Correa, Manini no fue a Paso de los Toros para la presentación del espacio y mandó un audio en el que, "entre líneas" los acusaba de ser "un Caballo de Troya" dentro del partido.

Finalmente, días atrás, 60 dirigentes de Razón y Evolución se reunieron y definieron dejar el partido y pasar a integrar el Partido Colorado. "La gente entendió que era lo mejor, hay muchos que vienen de cuna colorada, otras también blanca, pero se prefirió el Partido Colorado", indicó, y destacó la "heterogeneidad" en la interna partidaria.

Correa contó que ya habló con Ojeda y con Pedro Bordaberry, referente de la otra ala del partido. "Antes que a un sector, vamos a un partido", indicó. El 14 de noviembre Ojeda encabezará la presentación de los nuevos integrantes del partido en un acto en la sede del Partido Colorado en Montevideo.