El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Gonzalo Petit volvió a anotar con Mirandés, esta vez por Copa del Rey, donde su equipo avanzó a segunda ronda

Gonzalo Petit alcanzó este miércoles su tercer gol con la camiseta de Mirandés: hoy marcó contra Atlético Astorga

29 de octubre 2025 - 20:18hs
Gonzalo Petit

Gonzalo Petit

Foto: @CDMirandes

Gonzalo Petit marcó un nuevo gol en el fútbol de España. El delantero formado en Nacional, que defiende a Mirandés, anotó este miércoles un golazo para su equipo que le ganó por penales a Atlético Astorga por la primera ronda de la Copa del Rey.

Tras jugar con Betis en la pretemporada, fue cedido a préstamo a Mirandés, equipo de LaLiga 2 de España.

Ahí suma dos goles y una asistencia en 10 partidos de liga y ahora marcó su primer gol en su estreno en Copa del Rey.

Gonzalo Petit es abrazado por dos compañeros tras un nuevo gol en Mirandés de España
ESPAÑA

Mirá el gol y la asistencia de Gonzalo Petit, quien solo jugó 23 minutos para Mirandés, pero fue determinante en la victoria sobre Albacete de visita

Thiago Helguera y Gonzalo Petit
ESPAÑA

En España se rinden ante Gonzalo Petit y Thiago Helguera: "Uruguay manda en el Mirandés", dice la prensa

El partido se jugó en el estadio La Eragudina de Atlético Astorga que anotó por medio de Adrián Álvarez, agónicamente, a los 89'.

El encuentro terminó 1-1 por el golazo de Petit, a los 53'. "Pero qué cañón", escribió su equipo.

El uruguayo salió a los 110' y no estuvo en la tanda de penales donde su equipo ganó 4-3.

Gonzalo Petit Mirandés Copa del Rey

