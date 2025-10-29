Lionel Messi es el jugador mejor pago de la MLS, Luis Suárez está en el puesto 73 y Jonathan Rodríguez es el uruguayo que gana más

Lionel Messi sigue siendo el futbolista mejor pagado de la liga norteamericana (MLS) con el surcoreano Son Heung-Min, reciente fichaje de Los Angeles FC, ocupando ahora el segundo lugar, según una actualización de la lista de salarios publicada este miércoles. Luis Suárez ocupa el puesto 73.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los US$ 20,4 millones garantizados que percibe anualmente Messi de Inter Miami se mantienen a una amplia distancia del resto de jugadores.

Este sueldo no contempla otro tipo de ingresos, como su amplia cartera de patrocinios, que ha recibido el astro argentino como parte del contrato que firmó a su llegada a Miami a mediados de 2023 y concluye en diciembre.

El capitán albiceleste iniciará el próximo año una extensión de tres temporadas más con el Inter de la que no se conocen todavía detalles económicos.

ESTADOS UNIDOS La camiseta de Luis Suárez está entre las más vendidas de la temporada 2025 de la MLS de Estados Unidos

FÚTBOL El agradecimiento de Luis Suárez a Nacional por el regalo que le envió por sus 600 goles

Messi, de 38 años, acaba de coronarse máximo goleador de la fase regular y es favorito a revalidar el premio MVP (Jugador Más Valioso).

Su salario encabeza la lista publicada este miércoles por la asociación de jugadores de la MLS (MLSPA), que incluye las últimas incorporaciones en la competición.

Son, el fichaje estelar del verano estadounidense, se sitúa en el segundo lugar con los US$ 11,1 millones anuales que establece su contrato con Los Angeles FC (LAFC).

El excapitán de Tottenham aterrizó en agosto en California tras el traspaso más caro de la historia de la MLS, estimado en US$ 26 millones.

Su impacto ha sido inmediato en la competición, con nueve goles anotados en 10 jornadas.

El tercer lugar de la lista lo ocupa el español Sergio Busquets (US$ 8,7 millones), quien colgará los botines al término de la temporada con Inter Miami.

En el cuarto lugar se sitúa el paraguayo Miguel Almirón (US$ 7,8 millones) y en el quinto el mexicano Hirving "Chucky" Lozano (US$ 7,6 millones), fichajes destacados para esta temporada de Atlanta United y San Diego FC.

El argentino Rodrigo De Paul, contratado en julio por Inter, aparece por primera vez en el listado con un salario de US$ 3,6 millones.

El campeón mundial argentino compite esta campaña como cedido por Atlético de Madrid con una opción posterior de permanecer en Miami hasta 2029, probablemente con un contrato de jugador franquicia que aumentaría sus emolumentos.

En una situación similar se encuentra el alemán Thomas Müller, que este año recibe un salario de US$ 1,4 millones del Vancouver Whitecaps, según el listado.

Luis Suárez tiene un contrato garantido de US$ 1,5 millones al año y eso lo tiene en el puesto 73 de los mejores pagos de la MLS igualado con Osman Bukari de Austin FC.

20251012 Luis Suárez celebra el gol 600 de su carrera, convertido con Inter Miami por la MLS ante Atlanta United Luis Suárez celebra el gol 600 de su carrera, convertido con Inter Miami por la MLS ante Atlanta United

Los 10 mejores pagos de la MLS en 2025

Jugador (País) Equipo Salario 1- Lionel Messi (Argentina) Inter Miami US$ $20.446.667 2- Heung-Min Son (Corea del Sur) Los Angeles FC US$ 11.152.852 3- Sergio Busquets (España) Inter Miami US$ 8,77,4,886 4- Miguel Almirón (Paraguay) Atlanta United US$ 7.871.000 5- Hirving Lozano (México) San Diego FC US$ 7.633.333 6- Emil Forsberg (Suecia) New York Red Bulls US$ 6.035.625 7- Jordi Alba (España) Inter Miami US$ 6.000.000 8- Ricard Puig Martí (España) Los Angeles Galaxy US$ 5.799.688 9- Jonathan Bamba (Francia) Chicago Fire US$ 5.581.806 10- Hany Mukhtar (Alemania) Nashville SC US$ 5.311.667

Diego Rossi, de Columbus Crew, es el uruguayo mejor pago con un salario anual de US$ 3.426.827, más del doble de lo que gana Luis Suárez.

Rossi se formó en Peñarol, fue vendido a Los Angeles FC en € 3 millones a comienzos de 2018, tuvo un pasaje por Fenerbahce que le compró la ficha en € 5,5 millones y luego se lo vendió a Columbus en € 6 millones.

Los uruguayos en la MLS en 2025 y sus salarios anuales

stuani-jpg..webp Jonathan Rodríguez debutó con un gol en Portland Timbers y levantó su primer tronco, un premio que le dan en esa ciudad al mejor futbolista