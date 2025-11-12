Cortes, desvíos y demoras: elecciones universitarias obligatorias afectan la circulación por Montevideo

Las elecciones universitarias obligatorias de la Universidad de la República (Udelar) que se desarrollan este miércoles generaron importantes afectaciones en el tránsito .

De hecho, la unidad de Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IM) emitió una advertencia en su cuenta de X, donde escribió: " Con motivo de las elecciones universitarias se verá afectada la circulación en las zonas cercanas a facultades ".

En tal sentido, el departamento especializado de la comuna capitalina exhorta a " extremar precaución al circular ".

Caja de Profesionales: preocupación en el directorio por "altos costos" de los servicios contratados por el organismo

Servicios que brindan información de tráfico en tiempo real basada en las actualizaciones en vivo como Waze muestran distintas arterias de la capital en color rojo , lo que, según la escala que maneja el sistema, se traduce en demoras significativas .

Con motivo de las elecciones universitarias se verá afectada la circulación en las zonas cercanas a facultades. Extremar precaución al circular. pic.twitter.com/iqFdkWoRVg

Captura de pantalla 2025-11-12 110705

Además, desde la Intendencia de Montevideo también advirtieron por tiempos de ingreso a la ciudad y cortes de tránsito previstos, lo que también repercute en la circuiación.

Los puntos donde habrá cortes y desvíos serán Constitución entre Nicaragua y Gral. Pagola, hasta las 18 horas; Emilio Frugoni entre Guayabos y Rodó, hasta 21, y Juan Paullier entre Charrúa y Guaná, hasta las 16.30.