Una adolescente de 14 años está grave tras ser baleada en el cuello: su padre fue detenido

Una adolescente de 14 años resultó gravemente herida tras recibir un disparo de arma de fuego en el cuello en Flor de Maroñas , confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo .

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4), el hecho ocurrió en las calles Alfonso Lamas y Camino Maldonado .

Allí, en un confuso episodio y de acuerdo a la información primaria, la adolescente recibió un disparo de arma de fuego en el cuello, siendo traslada por su padre al Hospital de Clínicas, donde se encuentra grave .

En declaraciones a la Policía, el hombre aseguró que en cierto momento, mientras se encontraban en su casa, un delincuente ingresó al lugar para robar, forcejeo con él y durante el enfrentamiento, el delincuente realizó un disparo accidental que impactó en el cuello de su hija .

De acuerdo a lo informado posteriormente por El País, el relato del hombre presentó algunas contradicciones que están siendo investigadas.

Durante el desarrollo de las actuaciones policiales, el padre fue detenido tras intentar ocultar su teléfono celular y forcejear con personal de la Policía.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica y efectivos del Departamento de Homicidios. El caso está en manos de la Fiscalía.