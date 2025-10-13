Dolor en la familia de Federico Buysan: el perro de un vecino escapó y mató al suyo frente a sus hijas

La familia de Federico Buysan y Catalina Ferrand vivió este fin de semana un episodio doloroso. Según relató el periodista deportivo en su cuenta de Instagram, un labrador de un vecino se escapó y mató a Polo, un caniche de la familia, frente a sus hijas.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"Destrozados. Nos arrebataron una parte grande de la alegría de la casa. Nos mataron a Polo. Al bebé de la familia. El dolor es inmenso lo amábamos con locura. Solo los que tienen mascotas y sienten la relación que se genera podrán entenderlo", empezó Buysan en su publicación, que aseguró que hizo el posteo en Instagram para "despedirlo" y "mitigar el dolor"; pero también para generar conciencia sobre la tenencia de animales.

"Los perros malos son armas letales, para Polito fue mortal", dijo, y luego explicó que los dueños del perro que mató al suyo tenían denuncias policiales por antecedentes del propio animal.

"Una familia irresponsable, negligente, con antecedentes en el actuar de su perro, denuncias policiales, tenía su labrador en un predio cerrado, sin bozal, cuando era obligatorio su uso y se le había advertido. A veces las mismas personas que dan cátedra y te marcan tus errores más infantiles, esos mismos, generan tanto daño y son sus actos los más aberrantes. Se le escapó y con las niñas paseando su perrito, su hermano menor para ellas, lo atacó y lo mató."

"Polo debería estar vivo si todos respetáramos las normas de convivencia y fuéramos conscientes del daño que podemos causar". Buysan aseguró que ya hicieron la denuncia policial, aunque reconoció que en su caso "ya no tiene solución". "Ojalá sirva para abrir los ojos y estar todos atentos y poder actuar a tiempo. Tengo mucha bronca, impotencia, porque había sido advertido, y nada. El dolor se pasará con el tiempo, la alegría que nos daba y le dábamos, la perdimos, el recuerdo estará siempre", concluyó. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Federico Buysan (@fede_buysan)