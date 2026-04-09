Apareció una culebra verde en un contador de OSE: por qué las serpientes se refugian ahí, según Alternatus

Un funcionario de OSE del departamento de Soriano realizaba la lectura del consumo de un contador de agua en una zona rural cuando encontró una culebra verde (Philodryas aestiva) refugiada en el interior del nicho del medidor y notificó a la plataforma animalista Alternatus Uruguay , que compartió el hallazgo en sus redes sociales.

El episodio ocurrió cuando el ciudadano se disponía a registrar los datos del suministro y advirtió la presencia del reptil en el lugar.

Según indicó la organización especializada en fauna a través de sus redes sociales, este tipo de espacios suele reunir condiciones de resguardo, temperatura y humedad que resultan atractivas para las serpientes , por lo que pueden ser utilizados como refugio.

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Alternatus Uruguay protagonizó en las últimas semanas tres rescates de serpientes venenosas en distintos puntos del país , en situaciones que evidencian el acercamiento de la fauna silvestre a zonas urbanas.

Gabriel fue a tomar el consumo del contador de OSE en Soriano y se encontró refugiada en el nicho a una culebra verde (Philodryas aestiva). Resulta que son escondites que reúnen muchas condiciones para brindarle confort a una serpiente y por eso los eligen. pic.twitter.com/lQ9T90H3j4

Uno de los casos ocurrió en Maldonado, donde una yarará (Bothrops pubescens) fue hallada sobre una palmera en el Castillo de Piria. El rescate fue calificado como “épico” por la organización, ya que el animal se encontraba a gran altura y ofreció resistencia antes de ser capturado.

Otro episodio se registró en Montevideo, en la zona del Parque Rodó, donde una familia reportó la presencia de una crucera (Bothrops alternatus). Según explicaron desde Alternatus, su aparición se vinculó a las recientes lluvias, que provocaron el desplazamiento de especies desde su hábitat natural hacia áreas urbanas.

El tercer caso tuvo lugar en Punta Negra, también en Maldonado, donde una yarará fue encontrada dentro del baño de una vivienda. El animal, un ejemplar adulto, fue retirado por el equipo especializado, que advirtió sobre el riesgo de este tipo de situaciones en espacios domésticos.

Desde la organización señalaron que estos rescates buscan prevenir accidentes y proteger a las personas, al tiempo que contribuyen a la conservación de especies nativas que, ante la pérdida de hábitat, aparecen cada vez con mayor frecuencia en entornos urbanos.