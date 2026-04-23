Jorge Bava: cómo está Maximiliano Silvera, su mirada al presente de Nacional y el abrazo con el Diente López: "Es un tema recontra saldado"

El entrenador de Nacional , Jorge Bava, habló este jueves en conferencia de prensa, en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes, previo al entrenamiento de la tarde donde comenzó a preparar al equipo con el que enfrentará este sábado a Danubio, en el Gran Parque Central, a la hora 19.00 por la fecha 13 del Torneo Apertura.

"Vienen mostrando destellos de buen fútbol, tienen muy buenos jugadores. A la hora de atacar son un equipo de mucha jerarquía, movilidad, de no dejar referenciar a sus jugadores de ofensiva y eso va a demandar mucho estudio y estar atentos el día del partido. Se defienden bien, tratamos de darle a los jugadores las herramientas debidas para el partido. Cuando el juez pita, tratar de resolver, de cambiar si es necesario dentro del partido porque a veces los encuentros se estudian de determinada manera pero empiezan de otra forma y hay que ajustar. Es una dinámica que hoy está instalada en el fútbol porque es muy cambiante todo", dijo Bava con respecto a su próximo rival.

"Los dos últimos partidos se dieron donde tuvimos mejores segundos tiempos que primeros, pero la idea nuestra es salir desde el primer minuto a hacer nuestro juego, abrir el marcador, ser punzantes. No hemos podido. Tuvimos la virtud de mejorar en los segundos tiempos. Cuando preparamos un partido en la semana a veces se da de que se da ese o se da otro partido, tenés que ser versátil para cambiar, como cuerpo técnico y ellos para asimilarlo, y lo han hecho de buena manera", dijo en referencia al 3-1 contra Deportes Tolima por Copa Libertadores y al 3-1 contra Liverpool por el Torneo Apertura .

"En todos los partidos vimos matices de lo que queremos. Nos falta más volumen de lo mismo para que me llene. Hemos convertido mucho en diferentes fases de juego, generamos situaciones de gol de diferentes formas y eso me deje tranquilo. Trataremos de que sea un volumen mucho más amplio en el tiempo, mantenerlo todo el partido para que nos acerque a ganar", afirmó.

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"Tenemos muchos aspectos para trabajar, hemos mostrado varias fases de juego que me han gustado, por momentos, quizás con poco volumen, tenemos que trabajar para incrementarlas, otras para que sea un sello nuestro. En ese camino estamos. No hemos tenido semanas largas, esta fue larga, pero no fue una semana tipo como para hacer una planificación. Tenemos que aprovechar los pocos días que tenemos, las sesiones de video, las charlas individuales y las charlas colectivas para ir acercándonos. Estamos en camino de ir mejorando", expresó el DT tricolor.

"Viene otra seguidilla importante. En cada partido vamos a pasar raya y tratar de poner el mejor equipo posible para ese partido. No me gusta llamar rotación sino poner el mejor equipo para el siguiente partido. Sí tenemos que hacer dosificaciones en caso de que sea necesario porque tenemos obligaciones en los dos torneos", dijo.

Después de enfrentar a Danubio, Nacional viajará a Lima para jugar el miércoles contra Universitario, a la hora 23.00, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Hace apenas un mes que llegué, pero pasó mucho en este tiempo, con mucho camino por recorrer, muchas cosas para mejorar para cumplir los objetivos. Se ha dado participación a los juveniles, contento con eso porque se lo ganaron por derecho propio y han respondido dentro del campo. Vamos transcurriendo el camino, tratando de proyectar a corto, mediano y largo plazo", indicó.

"Tienen técnico interino, no sabemos si va a seguir o no, si va a mantener el mismo esquema, si va a cambiar, hay mucha incertidumbre a la hora de analizarlos. Es tiempo de plantarnos en lo nuestro, mejorar lo nuestro, hacer un buen partido de visitante y poder traer los tres puntos. Pero primero está Danubio que no va a ser fácil, jugamos en casa, contra Universitario empezaremos a pensar el sábado de noche".

"La tabla del Apertura la miramos como tabla del Apertura y obviamente también por la Anual donde suma también. Tenemos que ganar los partidos que quedan y dependerá de los rivales que van arriba porque matemáticamente no dependemos de nosotros", manifestó.

El domingo, tras el triunfo con Liverpool, el DT se había molestado cuando un periodista le dijo: "El Apertura ya fue".

¿Por qué el sistema de juego es secundario para Jorge Bava?

"Los esquemas son secundarios, lo primario son los jugadores y el momento de los jugadores y donde yo les pueda sacar más rédito. Que me pueda aportar más un sistema que otro, sí, pero no soy necio y no quiero ser necio de poner el sistema que más me gusta si los jugadores no son los idóneos, o si son los idóneos no respetar los momentos de ellos o los momentos del partido. Tenemos que ser versátiles, el equipo se adapta muy bien a todo, a los tres sistemas que hemos usado se han adaptado bnien, hemos tenido buenas y malas, pero lo primario y lo más importante son ellos, su momento y sus características", dijo Bava.

"Nunca voy a poner o sacar a un jugador por los metros recorridos"

"Los GPS son una herramienta que utilizamos de buena forma, los uso para planificar. Los metros recorridos sinceramente los puedo hablar después de un partido con el área física para ver quién necesita más recuperación, dónde podemos hincar el diente en las fugas que puedan tener en los entrenamientos. Nunca voy a poner o sacar a un jugador por los metros recorridos ni por los sprints, no por las zonas 4 o 5 que son las que más miramos en el GPS. Son datos que nos ayudan a evaluar como los videos o el ojo nuestro, como cada entrenamiento. Son datos. No hay que abrumar a los jugadores, sí tenerlos en cuenta para planificar, sí para ver cómo nos han atacado y ahí planificar una semana de entrenamiento y mejorar ciertos aspectos", contó el entrenador, quien se mostró muy distendido en la conferencia y abierto al diálogo.

Sobre la gran cantidad de lesionados que tiene Nacional, el DT comentó: "Pasa en todos lados, en diferentes ligas, hoy el futbolista cada vez tiene menos tiempo para prepararse, tiene muchos partidos, mucha demanda y el físico es uno solo. No es un tema solo nuestro o del fútbol uruguayo, todos están sufriendo lo mismo. Trataremos de nivel eso, de tener poco riesgo, para tratar de minimizarlo. Lesiones va a haber, es un deporte de alto rendimiento".

El actual estado sanitario de Maximiliano Silvera

"Clínicamente está bien, le hicieron estudios que no arrojaron nada, pero está con cierta molestia y decidimos preservarlo, vamos a ver cómo reacciona de aquí al sábado, no queremos arriesgar a nadie porque viene otra seguidilla de partidos importantes y vamos a necesitar de todos. El estudio salió muy bien, hay una clínica donde el cuerpo médico toma parte y eso es tan o más importante que los estudios", indicó.

Maximiliano Gómez y una pregunta para Marcelo Bielsa

Consultado sobre la presencia de Marcelo Bielsa el pasado domingo para ver Liverpool vs Nacional y la chance que le ve a Maximiliano Gómez de ser convocado para el Mundial 2026, Bava respondió: "Está en muy buen momento, estamos muy contentos. Es más una pregunta para el entrenador de la selección. Siempre estamos dispuestos para la selección y sería un orgullo que un jugador nuestro pueda ayudar a la selección. Estaríamos encantados".

La valoración de Agustín Dos Santos

"Tiene muchísimas condiciones, muchísimo futuro, tratamos de implementarlo, de darle sus minutos acorde a como se den los partidos. Lo ha hecho de buena manera. Es fácil tirar un juvenil a la cancha y ponerme la medalla de que jugó, de que le di minutos, pero hay momentos para los juveniles. En el partido de Copa entró en condición positiva, con dos goles de ventaja, con un buen segundo tiempo y espacios para jugar. Lo creí oportuno, al igual que Luciano (González) y Pavel (Núñez). Estamos contentos con ellos", manifestó.

El respaldo a Tomás Viera tras su mal partido contra Deportivo Maldonado

Tomás Viera tuvo buenos partidos en las primeras oportunidades que recibió este año con Jadson Viera, pero en el partido contra Deportivo Maldonado cometió varios errores que le costaron caros a Nacional. Por eso no jugó contra Liverpool.

"Hablo mucho con todos, cuando considero que sea colectivo es colectivo y cuando decido que es individual, es individual. Tomás es uno de los cuatro zagueros que tenemos, lo hizo en algunos partidos, tuvo sus buenas y sus malas. Tiene características muy buenas que a mí y a cualquier entrenador le gustan, es un jugador con muy bien pase, buena salida, agresivo, zurdo. Vamos a necesitar de todos de aquí en más y no dudamos de que va a aportar su cuota".

Los halagos para Baltasar Barcia

"Estamos contentos con su labor tanto en ofensiva como defensiva. Con Tolima de local asumió riesgos, lo hizo bien defensivamente y no era fácil, contra jugadores físicos y con mucha velocidad. Estamos muy contentos de poder usarlo en diferentes posiciones y en distintos momentos del partido", reveló.

El abrazo con el Diente López y el aporte invisible que más valoró

"Ya está disponible para el sábado, es una buena noticia para nosotros", dijo sobre el Diente Nicolás López, quien volverá tras cumplir una suspensión contra Liverpool por su expulsión contra Deportivo Maldonado.

Consultado por el abrazo que se dieron tras el triunfo ante Deportes Tolima, Bava dijo: "Fue un abrazo con él que convirtió, de desahogo, porque habíamos hecho un gran segundo tiempo, para mí gusto el fútbol no es justo siempre, había sido injusto el descuento por cómo estábamos jugando y fue desahogo mío, se lo mereció, hizo un gran partido, ya había hecho un gran partido con Deportivo Maldonado más allá de que no fue el mejor para nosotros. Es un tema recontra saldado hace un buen tiempo, estamos todos involucrados en el bien de Nacional, de sumar, ganar, levantar copas que es lo importante".

Bava se refirió así a su frustrada llegada a Nacional en enero de 2025 cuando López dijo que no quería trabajar con él por las diferencias -futbolísticas, no personales- que habían tenido en León, en México.

"Aporta muchísimo, es un jugador desnivelante, dentro del área y definiendo es de los mejores en nuestro medio, sin duda, puede aportar lo suyo permanentemente, el desgaste que hizo a la hora de ayudar al equipo fue muchísimo, a veces no se ve porque se ven sus goles, sus asistencias, sus destellos de calidad, pero hizo un trabajo invisible, no para mí, en colaborar con el equipo que me dejó muy contento, esperemos tenerlo de esa manera, como todos esperamos, como todos queremos", concluyó Bava que fue todo elogios para el Diente López.