Carta del embajador Cánepa a Tierra del Fuego explicó que hubo cinco vuelos en dos aeronaves desde las Malvinas a Uruguay

El embajador de Uruguay en Argentina , Diego Cánepa , envió el pasado 20 de abril una carta dirigida al gobierno provincial de Tierra del Fuego para fundamentar los vuelos desde las Malvinas que pasaron por Montevideo. El secretario de asuntos internacionales de esa administración, Andrés Dachary , había reclamado cinco días antes al representante uruguayo que una aeronave militar británica “habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino” y reingresado al aeropuerto de Carrasco.

Cánepa resaltó al jerarca argentino la “posición invariable y consistente” de Uruguay en el “apoyo histórico al reclamo de soberanía” argentino sobre las Islas Malvinas y agregó que el país mantiene en todos los ámbitos “su convicción y compromiso” con esos “derechos de soberanía”, según reconstruyó El Observador.

Ante la solicitud por parte de Dachary de mayor información, el embajador Cánepa detalló que hubo dos aeronaves que operaron sobre Uruguay “en el marco de permisos de sobrevuelo” y “aterrizaje de aeronaves de Estados extranjeros en el territorio nacional y aguas jurisdiccionales”: el Airbus A400 M –matrícula ZM-413– y el Airbus A330-243 –matrícula G-VYGK–, que volaron “por cuestiones de naturaleza humanitaria, tanto de carácter humanitario como compasivo”.

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El exprosecretario de la Presidencia durante el gobierno de José Mujica enumeró que un primer vuelo solicitó escala técnica por motivos meteorológicos en su ruta desde las Malvinas hacia San Pablo; uno segundo también pidió hacer escala por razones climáticas en su ruta entre la Isla Ascensión –en pleno océano Atlántico a medio camino entre Brasil y África– y las Malvinas y los otros tres fueron vuelos sanitarios para atención médica en el Hospital Británico, donde históricamente acuden los kelpers: uno con cuatro pacientes, otro con dos y con tres el último.

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En la plataforma FlightAware consta que sobre las 19 horas del viernes 10 de abril aterrizó en Montevideo el Airbus A400 M proveniente de la base aérea de Mount Pleasant de la Isla Soledad en las Malvinas. El domingo al mediodía, dos días después, emprendió la vuelta.

Ese mismo domingo 12 de abril, cerca de la medianoche, el airbus volvió a volar rumbo Montevideo desde el aeropuerto de Mount Pleasant y llegó casi tres horas después sobre la madrugada del lunes. La aeronave permaneció hasta el martes por la tarde, para luego repetir el mismo trayecto otra vez rumbo al aeropuerto de Carrasco. El viernes de esa semana fue la última vez que estuvo en Montevideo antes de emprender su retorno.

Cánepa alegó en su carta a Tierra del Fuego que “Uruguay no cuenta con información” respectiva “al posible accionar” de la aeronave durante su vuelo.

Dachery, que forma parte de la administración peronista que gobierna la provincia, había dicho a El País que “la característica de avión militar ya hacer que sea irregular la situación” y planteó que el gobierno nacional de Javier Milei debería “desalentar las consecuencias del colonialismo” como “la militarización y el extractivismo en pesca e hidrocarburos”.