La foto de un exjugador de Nacional con Lionel Messi en la fiesta de 15 de la hija de Luis Suárez que causó furor en las redes

La foto de Diego Zabala con Lionel Messi en el 15 de la hija de Luis Suárez

El pasado viernes se celebró la fiesta de 15 de Delfina , la hija mayor de Luis Suárez , que contó con la presencia de Lionel Messi , amigo y compañero de equipo del uruguayo en el Inter Miami , así como de otros futbolistas y exfutbolistas.

Uno de esos jugadores presentes en la fiesta, realizada en el salón de eventos Villa Domus, fue Diego Zabala , excompañero de Suárez en Nacional que está libre tras rescindir su contrato con el Amazonas de la Serie B de Brasil.

Vestido de camisa y pantalón negro, "Didi" aprovechó la oportunidad para sacarse una foto con el astro argentino , y luego subirla a su cuenta de Instragam.

El uruguayo puso como descripción de su foto un emoji de una cabra , en alusión a la sigla en inglés "G.O.A.T." , que refiere a "Greatest of all time", en español "el más grande (o el mejor) de todos los tiempos".

PERÚ Lionel Messi y Luis Suárez en Lima: Perú ahora brinda garantías para que Inter Miami juegue ante Alianza Lima el mismo día que la U de Chile frente a Universitario

FÚTBOL El hijo de un exjugador de la selección uruguaya que se sacó una foto con Lionel Messi en el cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Zabala (@didi11zabala)

La foto superó los 10.000 me gusta en menos de 24 horas, y tuvo cientos de comentarios. Uno de ellos fue el del argentino Emmanuel Gigliotti, excompañero de Suárez y Zabala en Nacional, que preguntó entre risas si la foto no era "inteligencia artificial".

Muchos otros comentarios bromearon con que el argentino le pidió la foto a Zabala, o con que "Didi" era "el mejor de todos" y al lado solo estaba "un tal Messi".