PERÚ

Lionel Messi y Luis Suárez en Lima: Perú ahora brinda garantías para que Inter Miami juegue ante Alianza Lima el mismo día que la U de Chile frente a Universitario

La situación cambió tras una reunión celebrada este lunes en el Palacio de Gobierno por el presidente José Jerí y las autoridades de seguridad del país

30 de diciembre 2025 - 7:44hs
Foto: AFP

El Gobierno de Perú aceptó dar las garantías de seguridad para que el Inter Miami, del astro argentino Lionel Messi y del uruguayo Luis Suárez, y Universidad de Chile se enfrenten el próximo 24 de enero al Alianza Lima y al Universitario de Deportes, respectivamente, en los partidos de presentación de las plantillas para 2026 de los dos equipos más populares del país.

Sin embargo, la situación cambió tras una reunión celebrada este lunes en el Palacio de Gobierno por el presidente José Jerí y las autoridades de seguridad del país con los administradores de la U, Franco Velasco, y del Alianza, Fernando Cabada.

Luis Suárez y Lionel Messi festejan uno de los goles de Inter Miami ante New York City FC

"Se ha tomado la mejor decisión, la Policía Nacional del Perú está perfectamente capacitada para llevar adelante los dos eventos deportivos", declaró Velasco a periodistas.

VIAJE

Lionel Messi llegó a Uruguay para el cumpleaños de la hija de Luis Suárez

Leonardo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, le pidió una foto a Lionel Messi en el cumpleaños de Delfina Suárez, la hija de Luis Suárez
FÚTBOL

El hijo de un exjugador de la selección uruguaya que se sacó una foto con Lionel Messi en el cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez

El dirigente del actual tricampeón del fútbol peruano destacó que durante la cita se presentó "una muy buena predisposición del presidente, del ministro del Interior, del general Arriola (el jefe de la PNP) y las demás autoridades de dar las garantías".

A su turno, Cabada anunció que "se van a jugar ambos partidos, con las dos instituciones colaborando para tener las mejores medidas de seguridad".

"Aprecio que se haya dado esta reunión, ha habido la voluntad de solucionar las cosas. Ha sido una reunión cordial, donde el señor presidente ha guiado la mesa", acotó.

Universitario ha invitado al Universidad de Chile para jugar desde las 20.30 horas locales del 24 de enero en el Estadio Monumental, del distrito limeño de Ate, que fue la sede de la final de la Copa Libertadores de este año, que ganó el Flamengo.

A su vez, el Alianza Lima planea recibir al Inter Miami, que tiene entre sus figuras al astro argentino Lionel Messi y al uruguayo Luis Suárez, desde las 20.00 horas del 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva, del distrito de La Victoria.

