Lionel Messi y Luis Suárez en Lima: Perú ahora brinda garantías para que Inter Miami juegue ante Alianza Lima el mismo día que la U de Chile frente a Universitario

El Gobierno de Perú aceptó dar las garantías de seguridad para que el Inter Miami , del astro argentino Lionel Messi y del uruguayo Luis Suárez , y Universidad de Chile se enfrenten el próximo 24 de enero al Alianza Lima y al Universitario de Deportes, respectivamente, en los partidos de presentación de las plantillas para 2026 de los dos equipos más populares del país.

El acuerdo para la celebración de las llamadas 'Noche crema' y 'Noche blanquiazul' en Lima se anunció luego de que las autoridades anticiparan la semana pasada que eso no iba a ser posible por medidas de seguridad .

Sin embargo, la situación cambió tras una reunión celebrada este lunes en el Palacio de Gobierno por el presidente José Jerí y las autoridades de seguridad del país con los administradores de la U, Franco Velasco, y del Alianza, Fernando Cabada.

"Se ha tomado la mejor decisión, la Policía Nacional del Perú está perfectamente capacitada para llevar adelante los dos eventos deportivos", declaró Velasco a periodistas.

El dirigente del actual tricampeón del fútbol peruano destacó que durante la cita se presentó "una muy buena predisposición del presidente, del ministro del Interior, del general Arriola (el jefe de la PNP) y las demás autoridades de dar las garantías".

A su turno, Cabada anunció que "se van a jugar ambos partidos, con las dos instituciones colaborando para tener las mejores medidas de seguridad".

"Aprecio que se haya dado esta reunión, ha habido la voluntad de solucionar las cosas. Ha sido una reunión cordial, donde el señor presidente ha guiado la mesa", acotó.

Universitario ha invitado al Universidad de Chile para jugar desde las 20.30 horas locales del 24 de enero en el Estadio Monumental, del distrito limeño de Ate, que fue la sede de la final de la Copa Libertadores de este año, que ganó el Flamengo.

A su vez, el Alianza Lima planea recibir al Inter Miami, que tiene entre sus figuras al astro argentino Lionel Messi y al uruguayo Luis Suárez, desde las 20.00 horas del 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva, del distrito de La Victoria.

