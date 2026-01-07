El ex Nacional Patricio Gregorio fue presentado en Brasil, en su segunda experiencia en un club de ese país

El volante uruguayo Patricio Gregorio , quien en 2021 firmó con Nacional , fue presentado esta semana en Rio Branco-ES de Brasil, club en el que volverá a jugar en el fútbol de ese país por segunda vez.

El jugador de 26 años, cuyo anterior club había sido Villa Española , fue anunciado por Rio Branco, equipo de la Serie D de Brasil y del estado de Espirito Santo.

La prensa brasileña destacó algunos compañeros que tuvo el jugador a lo largo de su carrera, como el argentino Andrés D’Alessandro , en Nacional, según mencionó GloboEsporte.

Será la segunda experiencia de Gregorio en Brasil tras haber defendido a Tombense en 2023, club al que llegó tras terminar su contrato con Nacional.

Sorpresa en Nacional, pero no jugó

Patricio Gregorio fue sorpresa en Nacional al firmar contrato en 2021, luego de haber jugado previamente en Danubio y en Villa Española.

Su pase a los albos generó expectativa, pero el volante no llegó a jugar partidos.

1615228939812.webp Patricio Gregorio en Villa Española D. Battiste

Desde Nacional lo cedieron a River Plate y luego a Racing, donde logró el ascenso, finalizando su vínculo con los tricolores en 2022.

Luego, su carrera siguió en Tombense de Brasil, Tacuarembó FC en 2024 y Villa Española en 2025, hasta volver a emigrar para jugar en Rio Branco.

“¡Tenemos gringo en Brancão! Rio Branco oficializó la contratación del mediocampista uruguayo Patricio Gregorio para la temporada 2026. En Uruguay, el volante de 26 años pasó por Nacional, Racing, River Plate y Danubio. ¡Ahora es hora de vestir el manto del Mayor de ES y luchar por grandes conquistas! ¡Vamos juntos! ¡Bienvenido!”, destacaron en las redes de su nuevo equipo.

Su llegada se da en un momento clave del club “Capa Preta”, que va a disputar la Supercopa de los Campeones Capixabas contra Vitória.