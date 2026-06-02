El comunicado de Aguada y Peñarol, en la previa de la final del miércoles y a la espera del OK del Ministerio del Interior, para que sea con ambas hinchadas y lanzar la venta de entradas

Aguada y Peñarol emitieron un comunicado conjunto este lunes a las 15:00 horas, en la previa de la primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol , en el que informan que la venta de entradas para ese partido, fijado para este miércoles a las 21:15 en el Antel Arena, está “diferida”.

El momento por el que no se ha lanzado la venta de boletos es que esperan la respuesta del Ministerio del Interior para que dé el OK de que el encuentro tenga parciales de ambas hinchadas, algo que pretenden los dos clubes.

“El Club Atlético Aguada y el Club Atlético Peñarol informan que, de común acuerdo, la puesta a la venta de entradas para las Finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol permanecerá momentáneamente diferida hasta tanto las autoridades competentes adopten una resolución definitiva respecto del régimen de concurrencia de público para los encuentros”, dice la nota.

También se recuerda que “ambas instituciones han trasladado oportunamente a las autoridades su posición favorable a que las finales puedan disputarse con presencia de ambas parcialidades , bajo las condiciones de organización, sectorización y seguridad que se estimen correspondientes”.

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“Entendemos que las finales constituyen la máxima expresión deportiva de nuestro básquetbol y una instancia que históricamente ha sido vivida como una verdadera fiesta del deporte y de las familias, por lo que consideramos valioso agotar todas las instancias para procurar que ello pueda mantenerse”, agregaron.

“En consecuencia, hasta tanto exista una definición oficial sobre este aspecto, se mantendrá en suspenso el inicio del proceso de venta de entradas”, señala el comunicado.

Aguada y Peñarol también destacaron que “en caso de que la resolución definitiva determine condiciones distintas a las planteadas por ambas instituciones, los clubes mantendrán una instancia de análisis conjunto a efectos de evaluar el escenario resultante y los pasos a seguir respecto de la organización y desarrollo de las finales”.

“Agradecemos la comprensión de socios, hinchas y público en general, reiterando el compromiso de ambas instituciones con el normal desarrollo del espectáculo y con las condiciones de seguridad necesarias para todos los asistentes”, finaliza la nota.