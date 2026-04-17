Los tres futbolistas uruguayos que siguen en carrera para ganar una de las tres copas de Europa: Josema Giménez es el único que pelea por la Champions League

Entre este miércoles y jueves quedaron definidas las semifinales de las tres copas continentales que se disputan en Europa: la Champions League , la Europa League y la Conference League . Dentro de los 12 equipos en carrera para llevarse los tres títulos hay tres futbolistas uruguayos , uno en cada competencia.

Uno de ellos buscará el primer máximo galardón europeo para su equipo, mientras que los otros dos buscarán quedar en la historia de sus clubes estrenando su palmarés internacional.

La Champions tendrá en sus semifinales el cruce del vigente campeón París Saint Germain (PSG) y el Bayern Munich , mientras que del otro lado estarán el Arsenal y el Atlético de Madrid.

En el colchonero juega hace ya 13 años José María Giménez , que buscará alcanzar su tercera final de este torneo. El zaguero integró el plantel que llegó a la final de la Champions de 2014, aunque no jugó un minuto en toda esa edición , cosa que sí hizo cuando el colchonero llegó al partido definitivo en 2016, aunque estuvo en el banco en la final. En ambas ocasiones el Atleti perdió la copa con el Real Madrid, y buscará en 2026 su primera "orejona".

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Josema lleva seis partidos disputados en la actual Champions, con un gol anotado ante el Inter de Milán en la fase de liga. Solo disputó 10 minutos en dos partidos desde el comienzo de la fase final del torneo, y no estuvo presente en los dos encuentros de cuartos de final contra el Barcelona por una lesión muscular.

El uruguayo que sigue en pie en la Europa League

En la Europa League las semifinales cruzarán por un lado al Friburgo de Alemania y el Sporting Braga de Portugal, y del otro al Aston Villa y el Nottingham Forest, ambos de Inglaterra.

El único uruguayo que sigue en el torneo es Rodrigo Zalazar, figura del Braga. El volante ofensivo está en la mejor temporada de su carrera: lleva 22 goles y siete asistencias en 41 partidos, con seis tantos y dos pases de gol en los 13 partidos de su equipo por la Europa League (incluyendo las fases previas).

20260416 MIGUEL RIOPA / AFP Foto por MIGUEL RIOPA / AFP Sporting Braga's Uruguayan midfielder #10 Rodrigo Zalazar celebrates after scoring his team's first goal during the Portuguese League football match between SC Braga and FC Porto at Municipal stadium Rodrigo Zalazar Foto: Miguel Riopa/AFP

Zalazar sufrió una lesión muscular que lo dejó afuera de los últimos dos partidos de la Primeira Liga de Portugal y del partido de ida de los cuartos de final de la Europa contra el Betis, que culminó 1-1. Volvió para la victoria 4-2 de su equipo en la vuelta, pero se quedó en el banco de suplentes.

El Braga buscará ganar su primera copa europea, luego de llegar a la final de la Europa League de la temporada 2010/2011 y perder ante el Porto.

El único futbolista uruguayo que puede ganar la Conference League en 2026

La quinta edición de la Conference League, tercer torneo en importancia en Europa, definirá a sus finalistas con los cruces del Crystal Palace de Inglaterra contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania, y el Estrasburgo de Francia ante el Rayo Vallecano de España.

En el conjunto español juega hace años Alfonso Espino. El lateral de 34 años fue parte esencial del Rayo durante la temporada, alternando titularidades y suplencias en la mayoría de la campaña del equipo en LaLiga de España y la Conference.

20260308 SEVILLA, 08/03/2026.- El defensa uruguayo del Rayo Alfonso Espino celebra su gol durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Sevilla FC y Rayo Vallecano disputan hoy domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/Julio Muñoz Alfonso Espino Foto: EFE/Julio Muñoz

En el torneo europeo el Pacha lleva aportados dos goles y una asistencia en once partidos. Entró como suplente en el partido de ida de los cuartos de final contra el AEK de Atenas, que el conjunto español ganó 3-0, mientras que en la vuelta (con derrota 3-1) entró a mitad del primer tiempo por la lesión de un compañero.

Al igual que el Palace y el Estrasburgo, el Rayo Vallecano buscará ganar su primer título continental. El Shakhtar, en tanto, ya ganó la Europa League en la temporada 2008/2009.