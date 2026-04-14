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Liverpool 0-2 Paris Saint Germain: con un show de Dembélé, el Balón de Oro, el vigente campeón eliminó a los ingleses en la Champions League; mirá los goles

El conjunto inglés se vio sobrepasado incluso jugando como local en Anfield Road y no pudo con el dueño de la copa

14 de abril 2026 - 18:07hs
Ousmane Dembélé celebra su gol para Paris Saint-Germain ante Liverpool por Champions League

Ousmane Dembélé celebra su gol para Paris Saint-Germain ante Liverpool por Champions League

FOTO: AFP

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Liverpool perdió como local en Anfield Roada 2-0 este martes frente a Paris Saint-Germain, vigente campeón del torneo, en lo que fue la revancha de los cuartos de final de la Champions League y así, con dos goles de Ousmane Dembélé, el Balón de Oro, clasificaron a semifinales.

En la ida jugada en Francia, PSG había vencido 2-0, por lo que los reds necesitaban golear para lograr la clasificación.

Aquí los detalles del partido:

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Mirá aquí el gol:

Sobre los 72 minutos, Ousmene Dembélé anotó la apertura para Paris Saint-Germain.

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Sobre los 90+1', llegó el segundo para los franceses y otra vez el Balón de Oro, Dembélé.

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