Liverpool perdió como local en Anfield Roada 2-0 este martes frente a Paris Saint-Germain, vigente campeón del torneo, en lo que fue la revancha de los cuartos de final de la Champions League y así, con dos goles de Ousmane Dembélé, el Balón de Oro, clasificaron a semifinales.
Liverpool 0-2 Paris Saint Germain: con un show de Dembélé, el Balón de Oro, el vigente campeón eliminó a los ingleses en la Champions League; mirá los goles
El conjunto inglés se vio sobrepasado incluso jugando como local en Anfield Road y no pudo con el dueño de la copa