A fines de 1991, a pocos meses de que María Inés Silva Vila muriera temprano, a los 64 años, la poeta Amanda Berenguer escribió una carta para esa amiga escritora que ya no la podía escuchar, pero que en algún sentido seguía a su lado. En la carta, Amanda le pedía paciencia. Y le prometía a Marinés que su tiempo ya iba a llegar. Más allá, más acá, los uruguayos la iban a leer como se lo merecía.

Pasaron 35 años de ese homenaje, 35 años de la muerte Silva Vila, uno de los personajes más curiosos y paradigmáticos de la Generación del 45 , y la promesa de Berenguer parece empezar a cumplirse. O al menos, la luz sobre esta autora se proyecta con más fuerza por estos días en los que se conmemora su centenario. La fecha exacta fue el pasado 23 de noviembre. El tiempo para ir a su obra se prolonga en el horizonte: hoy, a fines de 2026, su nombre es parte de una revalorización que se nutre de una exposición y dos reediciones de sus títulos.

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La primera, la muestra, está disponible desde la semana pasada en la Biblioteca Nacional y se puede visitar entre las 9 y las 15 hasta el 18 de diciembre. Allí se expone por primera vez el archivo de Silva Vila que ingresó a la institución en 2024 junto con el de su esposo, el también escritor y referente del 45 Carlos Maggi. Se pueden encontrar documentos, fotografías, manuscritos y algunos objetos que la familia prestó para la ocasión, como retratos o una máquina de escribir. Al mismo tiempo, como sucedió con el centenario de Ángel Rama este mismo año, la exposición tiene un correlato en la web de la BN, en una muestra virtual que recorre su vida, su obra y su legado.

“Ángel Rama, Ida Vitale, José Pedro Díaz, Amanda Berenguer y María Inés Silva Vila,” Biblioteca Nacional - Exposiciones Virtuales, consulta 27 de noviembre de 2026, https://exposiciones.bibna.gub.uy/omeka/items/show/1876. Biblioteca Nacional del Uruguay

Desde el sector editorial, aparece la noticia y el pacto con el tiempo que pedía Amanda Berenguer: por un lado una edición de sus Cuentos completos a cargo del sello Austral y la Academia Nacional de Letras, en el tercer tomo de una colección que ha dado en llamarse Clásicos Orientales y ya publicó Los desterrados, de Horacio Quiroga, y El habitante, de José Pedro Díaz. Por el otro, una próxima reedición de 45x1 a cargo de Estuario, algo que permitirá acceder nuevamente a un texto fundamental para entender a la Generación del 45 y el rol que Marinés —como ella misma firmaba sus libros— cumplía en ella.

La aparición de estos libros salda una deuda que, para Néstor Sanguinetti, investigador de la BN y uno de los curadores de la exposición, se remonta a la circulación que tuvo la obra de Silva Vila desde el comienzo.

"Salvo algunos cuentos que circularon mucho en distintas antologías, como Último coche a Fraile Muerto, que tal vez sea su cuento más famoso, su obra tuvo pocas ediciones. La vitalidad o la popularidad de la producción va de la mano de la circulación. Si no circulan los libros es difícil acercarse a ellos. Creo que se cumplen las palabras de Amanda Berenguer y la excusa de este centenario es la oportunidad para que pase”, dice.

Para Sofía Rosa, doctora en Letras y especialista en Silva Vila, rescatar a la escritora es también tener la posibilidad de volver a leer a la figura del 45 que, dice, “envejeció mejor”.

“Los centenarios de escritores suelen ser buenos motivos para volver a prestar atención y cuidado a textos que suelen tener mucho para decirnos hoy. Creo que en el caso de María Inés Silva Vila le debemos todavía algunas lecturas críticas de sus cuentos y novelas (como la ecocrítica o la crítica de género) y también de su obra de no ficción como la crítica teatral, las traducciones para el Club del Libro o las crónicas de 45x1”, explica Rosa, que también trabajó en la exposición de la Biblioteca Nacional y que viene estudiando a la autora desde hace años.

“Gracias al acercamiento que tuve al archivo de la autora para la preparación del libro El milagro como norma (2017) en el que publicamos material de archivo inédito, sé todo lo que no pudimos incluir en el libro, por lo que confío que cuando esté disponible surgirán nuevos intereses y lecturas críticas. Su obra nos alerta de un mundo que empieza de a poco a desfigurarse o desintegrarse, de la sociedad que de tanto 'vadear la realidad' termina por acostumbrarse a la decadencia y al grotesco. A mí me encanta volver a las historias y personajes entrañables a estas alturas de sus primeros cuentos, aquellos que nos recuerdan celebrar la vacilación, la incertidumbre, la duda, el misterio.”

“María Inés Silva Vila,” Biblioteca Nacional - Exposiciones Virtuales, consulta 27 de noviembre de 2026, https://exposiciones.bibna.gub.uy/omeka/items/show/1889. Biblioteca Nacional del Uruguay

Quien ha seguido de cerca esta recuperación de la obra de Silva Vila ha sido su nieta María Inés Arrillaga, que además de llevar el nombre de su abuela es cineasta y se ha acercado a otro nombre de la Generación del 45 en su última película, Ida, donde revisita la figura de Ida Vitale y el Premio Cervantes que ganó en 2023 desde una mirada lírica y contemplativa. Vitale, justamente, fue una de las más cercanas a Silva Vila, ya que fueron amigas y vivieron juntas por un tiempo cuando la primera se casó con Ángel Rama.

“En mis primeras clases de guion, Roberto Appratto nos propuso adaptar un cuento. Ese es el primer recuerdo que tengo de leer todos sus cuentos de corrido, fascinada con su misterio y su gusto por lo fantástico, gusto que compartimos y que no había delimitado hasta ese momento”, recuerda Arrillaga.

“Adapté El mirador de las niñas y el siguiente paso fue leer su novela Salto cancán. Para mí era natural que sus libros estuvieran en las bibliotecas de mi familia y no cuestionaba su ausencia en las estanterías de los otros. Aún no percibía que mi abuelo fuera reconocido y ella olvidada. Él seguía vivo y ella no. Esa era la única diferencia. Con el tiempo y sobre todo con el reconocimiento que empezaron a tener las escritoras de su generación entendí que había un tesoro escondido.”

Arrillaga cuenta que Sofía Rosa fue la primera persona que se comunicó con la familia en su momento, cuando se encontraba trabajando en una tesis que luego derivaría en su libro El milagro como norma. Posteriormente, se produjo la donación de los archivos Maggi-Silva Vila y empezó el trabajo por llevar su obra otra vez a las librerías de la mano de Austral y de Estuario, así como también se está preparando actualmente un podcast sobre ella en el Instituto de Letras y la cantante y compositora Ino Guridi está trabajando en un disco a partir de sus cuentos.

“Con las nuevas publicaciones vendrán nuevos lectores, lo que siento como un renacimiento de la autora, mi abuela, a quien apenas conocí en este mundo pero que está presente en el mundo fantástico que a veces compartimos.”

Fantástico doméstico

María Inés Silva Vila, nacida en Salto en 1926 pero radicada rápidamente con su familia en Montevideo, tiene un lugar curioso dentro de la Generación del 45. En esta troupe en la que predominaban las parejas afines —Ida y Rama, Amanda y José Pedro Díaz—, su matrimonio con Maggi tuvo un tono propio y distinguible, y ambos delinearon un tándem caracterizado por la complicidad. De aquella época quedan cosas como las caricaturas que Maggi le hacía en servilletas de los bares que frecuentaban. De esa época quedan también las agudas observaciones de Marinés en 45x1, título que da cuenta de un rol que ella misma se agenciaba dentro del grupo: la testigo, la retratista.

“María Inés Silva Vila y Carlos Maggi,” Biblioteca Nacional - Exposiciones Virtuales, consulta 27 de noviembre de 2026, https://exposiciones.bibna.gub.uy/omeka/items/show/1857 Biblioteca Nacional del Uruguay

Así retrata ella, por ejemplo, el momento en que se enamoró de Maggi y, por extensión, a los del 45:

«Un poco por temperamento y un poco por la edad —en el 45 acababa de salir del liceo— fui fundamentalmente espectadora de este movimiento. Ni siquiera me vinculé a él por razones literarias: en diciembre de 1944 me encontraba disfrutando de esa linda época que es el comienzo de las vacaciones. ¿Quién me iba a decir cuando me desperté, feliz y despreocupada aquel 22 de diciembre, que en aquel mismo día se iba a producir un hecho, una especie de campanazo existencial, capaz de cambiarlo todo? Esa tardecita conocí a Carlos Maggi. Claro que yo no podía saber entonces que terminaría convirtiéndose en mi marido. ¡Pero hablaba tan lindo! Poco después leí a Neruda y me di cuenta de que el muy cínico me había enamorado plagiándolo de cabo a rabo. Todo por haberme pasado leyendo novelas, en vez de leer poesía. De cualquier manera, con Neruda o sin Neruda, el muchacho me resultó muy convincente. Ese fue mi primer contacto con la generación del 45».

“Ella sugiere en las crónicas de 45x1 publicadas originalmente en la revista Jaque en 1985 que tenía un lugar de espectadora o testigo de la generación, que con sus integrantes aprendió a escuchar más que a hablar. Sin embargo, creo que tuvo un rol mucho más protagónico que el que ella se reconoce y también que aquel que la crítica de su tiempo (y la posterior también) solía otorgar a las narradoras de la generación”, explica Sofía Rosa.

Lo primero que publicó en su vida es el cuento El espejo de dos lunas, que apareció en 1946, a lo que luego se sumaron posteriores publicaciones en las revistas de la época, como la mencionada Jaque, Marcha o Asir, que daban cuenta y cuerpo al ecosistema literario de la generación. Para Rosa, esos cuentos ya evidencian el lugar que Silva Vila tendría en la literatura uruguaya: un “espécimen singular o raro”, como la entendía Ángel Rama, o un “anfibio”, como ella misma se definía.

También la define así el escritor Rafael Courtoisie, que en el prólogo de la nueva edición de los Cuentos completos la menciona como una heredera directa de la rareza y singularidad de Felisberto Hernández.

“Desde la perspectiva y relectura que permite este siglo XXI, muerto Felisberto Hernández, la legítima heredera del maestro que hacía fantástica la realidad a través de su mirada es María Inés Silva Vila”, escribe Courtoisie.

La propia Marinés se reconoce en Felisberto. En un artículo publicado en Jaque cuenta el deslumbramiento y la identificación que le supuso leer al autor de Nadie encendía las lámparas: «Me impresionó, sobre todo, por su manera de naturalizar lo insólito y desacomodar lo natural, por la manera de relacionar las cosas y los hechos con una leve y querida inadecuación que las hace saltar de una realidad banal a un modo de ser más expresivo. Hasta las cosas más cotidianas se vuelven un poco extrañas en Felisberto, tal vez porque al despojarlas de lo consabido, las hace renacer para nosotros con más fuerza, como si estuvieran a punto de convertirse en personas».

Al margen de dos colecciones de cuentos, La mano de nieve (1951) y Felicidad y otras tristezas (1964), y de las crónicas de 45x1, también firmó dos novelas: Salto Cancán (1969) y Los rebeldes del 800 (1971).

“Ida Vitale y María Inés Silva Vila,” Biblioteca Nacional - Exposiciones Virtuales, consulta 27 de noviembre de 2026, https://exposiciones.bibna.gub.uy/omeka/items/show/1841. Biblioteca Nacional del Uruguay

Para Rosa, Silva Vila “supo defender con palabra y obra la literatura fantástica como narrativa crítica y el humor como compromiso con la realidad”, al tiempo que define como una seña de identidad de su literatura la aparición de personajes femeninos insertos en territorios domésticos que, de buenas a primera, se trastocan con desvíos fantásticos.

“La crítica inclemente de su tiempo dijo que las protagonistas eran ingenuas, inocentes, aniñadas, pesadas o pasadas de adolescencia. Yo creo que no supieron leerlas. Diría que podría reconocer la escritura de Silva Vila por sus descripciones con un dejo de humor e ironía, incluso en sus primeros cuentos caracterizados por la creación de atmósferas ominosas y 'serias' propias de la literatura fantástica. La creación de personajes a partir de gestos que traducen pensamientos es tanto una característica de su prosa ficcional como no ficcional. El mejor ejemplo de esto son las descripciones y retratos que hace de Amanda Berenguer, Ida Vitale, Idea Vilariño o María Elena Walsh en 45x1”, suma la especialista.

En medio de un grupo de escritores que defendía sobre todo el realismo, el nombre de Silva Vila pronto quedó relegado. Es probable que de alguna forma estuviera adelantada a su tiempo: hoy da la sensación de que cuentos como El mirador de las niñas bien podría insertarse en el discurso más fantástico que atraviesa a la literatura contemporánea, donde las rarezas que se inmiscuyen en lo cotidiano forman parte del paisaje que predomina.

“Ella defendió en varias oportunidades la literatura fantástica, una forma original de ver el mundo, siempre desde lo insólito, lo raro, situaciones domésticas que vistas desde una perspectiva particular se van volviendo insólitas, o aparece un elemento que las vuelve insólitas”, indica Sanguinetti. “Ella no es de los primeros nombres que se nos vienen a la mente cuando hablamos de los narradores del 45, pienso que justamente por cultivar una estética que se apartó de los cánones principales que defendía el grupo”, agrega.

Y entonces, tal como prometió Amanda, la paciencia dio frutos: el tiempo de Marinés llegó. Ahora es momento de ir a su encuentro, hora de dejarse arrastrar por una literatura que sigue generando oleaje y que tiene la potencia suficiente —y ya la tenía hace décadas— como para fijarse en una tradición.