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Congo vs Uzbekistán EN VIVO por el Mundial 2026: el equipo africano en busca de clasificar como mejor tercero

Seguí EN VIVO el partido entre Congo y Uzbekistán, en el marco de la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026

27 de junio 2026 - 20:02hs
Congo
EFE

EN VIVO

Congo y Uzbekistán se enfrentan en el marco de la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en donde ambos equipos buscan el triunfo para intentar anhelar un lugar dentro de los ocho mejores terceros. El encuentro comenzará a las 20:30 horas.

Seguí en vivo las estadísticas del partido:

Congo vs Uzbekistán en vivo

La tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

Acá empieza la cobertura del partido entre Congo y Uzbekistán por el Mundial 2026.

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