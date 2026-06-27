Congo y Uzbekistán se enfrentan en el marco de la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en donde ambos equipos buscan el triunfo para intentar anhelar un lugar dentro de los ocho mejores terceros. El encuentro comenzará a las 20:30 horas.
Congo vs Uzbekistán EN VIVO por el Mundial 2026: el equipo africano en busca de clasificar como mejor tercero
Seguí EN VIVO el partido entre Congo y Uzbekistán, en el marco de la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026