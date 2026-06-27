Colombia y Portugal, ambos ya clasificados a los 16avos de final, se enfrentan en el marco de la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026 para definir el primer puesto y el ganador de la zona en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro será a las 20:30 horas.
Colombia vs Portugal EN VIVO por el Mundial 2026: partidazo para definir al líder del Grupo K
Seguí EN VIVO el partido entre Colombia vs Portugal, en el marco de la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026, para definir el primer puesto